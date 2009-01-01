启迪国信亮相天翼智能生态博览会

日前，天翼智能生态博览会在广州隆重开幕。启迪国信受邀亮相博览会，并展示了与华为携手打造的移动金融解决方案，引起了与会嘉宾和观众的广泛关注。

日前，天翼智能生态博览会在广州隆重开幕。启迪国信受邀亮相博览会，并展示了与华为携手打造的移动金融解决方案，引起了与会嘉宾和观众的广泛关注。

本届博览会以“智能引领未来”为主题，打造了最具前瞻性、科技性、专业性的行业高品质展会。现场设立了全网通智能终端、产业互联网、智慧家庭、VR/AR/可穿戴设备、云和大数据、互联网金融等主题展区，并于同期举办了“智慧家庭与人工智能高峰论坛”等主题论坛，共吸引了500家手机行业巨头参展，迎来全球客商、观众超50万人次。

博览会上，启迪国信与华为携手展示了移动金融解决方案。该解决方案以华为高性能移动终端为基础，不仅在处理速度、拍照性能、稳定性等方面完全契合移动金融应用需求，而且还实现了操作系统安全加固以及数据加密，在核心层面确保了终端的自主可控，有利于维护金融安全。

在高性能、自主可控的移动终端的助力下，启迪国信移动解决方案提供了完善的移动管理平台，以及企业移动化规划、移动管理、移动开发等方面解决方案和专业服务支撑。可以解决金融机构移动智能终端统一配置、设备丢失、数据泄露、移动应用安全获取、文档共享等问题，全面覆盖了金融机构移动化需求的各个环节，以及移动应用的全生命周期，协助金融机构打造高效、安全的移动化办公流程。

此外，启迪国信通过十年多的移动化项目部署经验，以及强大的金融业务服务能力，还可以为金融机构提供移动化平台整体规划。启迪国信移动化专家将从金融机构业务特点以及未来发展规划入手，结合移动化的最新技术，定制出最适合金融机构的移动化解决方案，助力金融机构全面提升移动化能力。

要推动移动金融项目的落地，既离不开产品层面的“苦修内功”，也需要建立优质的行业生态环境，深化与运营商、移动设备供应商的合作。对此，启迪国信总经理靳慧勇表示：“我们未来将继续加强与中国电信、华为等战略合作伙伴的深层次合作，以加强资源共享与业务创新，尤其要面向政府、金融、公安、军队等行业，积极推动移动化应用场景模式的快速落地，在确保移动数据安全的前提下，促进政企组织的移动信息化快速发展，从而提升全行业的移动化水平。”