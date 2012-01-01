东软VPN网关：六界之外也能安全访问敏感内网

公司内网包含了很多敏感数据，在外网环境下访问会带来较多的安全威胁，很可能导致非公司员工进入内网。东软NetEye VPN网关的部署，可以让员工安全地在外网环境下登录公司内网系统，切实保障内网的安全。

据说，中华传统美食佛跳墙的英文名叫做“God Use VPN”，这个翻译真是神来之笔！有了东软NetEye VPN网关，即便是身在九霄云外的神仙，也可以通过VPN远程访问“天庭”内网。God都在用，你为何不用？

什么是VPN网关？

公司内网包含了很多敏感数据，为保证数据安全，只有身在公司的局域网之内才可以访问办公。可很多时候员工身在单位之外的时候，也会有访问公司内网的工作需要。但是内网数据涉密，在外网环境下访问会带来较多的安全威胁，且若缺乏加密技术，很可能导致非公司员工进入内网。

但有了VPN网关就不一样了。

东软NetEye VPN网关的部署，可以让员工安全地在外网环境下登录公司内网系统，顶尖的加密技术也会切实保障内网的安全。东软VPN网关采用标准SSL、TLS协议，同时支持IPSec VPN、SSL VPN；非插卡获防火墙带VPN模块设备。

东软VPN可提供远程的安全接入，配置简单快捷。兼容性好，利用浏览器内嵌SSL协议，适用于任何终端及主流操作系统。运用SSL加密和逻辑隔离的特性为客户的核心数据实现安全防泄密，是解决远程用户访问敏感公司数据最简单最安全的解决技术。

东软 VPN网关初到市场 IDC排名跃居第4

东软VPN网关2016年8月正式对外发布，上市之初就备受用户青睐。在2017年Q1 IDC市场排名报告中显示，2017年第一季度VPN网关产品排名中，东软NetEye VPN网关市场销售情况排名全国第四。

在客户层面，东软VPN网关好评如潮。网关上市之后，多地市级社保系统采购、部署了东软 VPN；某保险公司客户在采购一台之后使用效果极好，陆续进行了追加。

东软VPN网关优势亮点

更安全： 提供细致的权限划分、高效的数据加密机制、丰富多样的身份认证手段、全面的单点接入安全检查、完整的日志审计，全面保护组织信息安全。

提供细致的权限划分、高效的数据加密机制、丰富多样的身份认证手段、全面的单点接入安全检查、完整的日志审计，全面保护组织信息安全。 更好用： 适用于任何终端及主流操作系统，使用内容压缩技术全面提高远程接入访问的办公效率。

适用于任何终端及主流操作系统，使用内容压缩技术全面提高远程接入访问的办公效率。 更精细： 提供基于URL授权的细粒度访问权限控制，提供多种认证安全机制，可采用多种机制组合的方式进行认证。根据安全级别，提供多种加密算法进行选择。

提供基于URL授权的细粒度访问权限控制，提供多种认证安全机制，可采用多种机制组合的方式进行认证。根据安全级别，提供多种加密算法进行选择。 更轻松：可帮助您轻松使用笔记本电脑、桌面PC、智能手机、Pad等移动终端设备实现安全、便捷的远程接入内网，在降低运营成本的同事大幅提高工作效率。

安全，约束的是恶意攻击和泄露，约束的不是工作效率和灵活度。God Use VPN是一个幽默，却不是一个玩笑。当你在东软 VPN网关的保护下，可以四海为家，SOHO玩转工作的时候，才知道原来安全并不是锁链，而是盔甲。