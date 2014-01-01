Check Point Infinity为不同规模企业提供安全愿景和创新技术

Check Point 被Gartner评为 2017 年统一威胁管理（中小型公司多功能防火墙）和企业级网络防火墙魔力象限领导者。

全球最大专注于安全的解决方案提供商Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司最近再次荣登 Gartner 魔力象限（Magic Quadrant）两个类别的领导者行列：统一威胁管理（中小型公司多功能防火墙）和企业级网络防火墙 (ENFW)类别。Gartner的最新报告根据“安全愿景全面性”和“落实执行能力”两个标准，评估安全方案公司在为各行业、不同规模企业提供安全管理和威胁防御解决方案等方面的表现。对获得两个类别的领导者地位评价，Check Point 相信这足以证明其一贯的优势，就是能够为不同规模的客户提供全面的安全解决方案。

与 Gartner 的分析结果一致，Check Point 认识到小型公司和大型企业往往有着不同的安全需求。客户面临各种独特的安全挑战，所以它们要求采用符合其需要、规模和复杂性的卓越安全措施。Check Point Infinity是首个跨网络、云端和移动设备的统一安全平台，从而使各种规模的组织获享灵活性、简便性并且安心。报告显示，Check Point 能够满足所有规模组织的安全要求，这巩固了其作为安全领导者的地位。

领先生物技术公司 Gnosis 选择 Check Point高效和统一的安全解决方案保护其网络、数据和通信。Gnosis信息及通信技术经理 Marco Sandrini表示：“Gnosis 非常注重安全，因此我们选择 Check Point。Check Point 提供的各种功能，再加上从总部通过单一仪表盘控制一切的能力，促成了我们选择Check Point的方案。”

在威胁形势持续变得愈加复杂的情况下，Check Point 致力于为所有企业和组织提供领先业界的解决方案。Check Point 认为防护是最有效、最积极的解决方案。通过零日保护策略，企业得以进行更深层次的检测，在威胁影响到用户之前予以消除。作为创新先驱，了解动态变化的网络世界至关重要，以便开发出优秀技术，并将这些解决方案应用于小公司和大企业。

Check Point 产品管理和市场营销副总裁 Gabi Reish 表示，“我们很高兴 Gartner 将我们评为这些类别Gartner魔力象限的领导者，我们对此等认可深感荣幸。Check Point Infinity 架构可针对各大小型企业的所有网络领域提供创新且有效的领先安全保障，随时随地确保客户免遭任何威胁的攻击。我们提供下一代防火墙和威胁防护技术，这种能力将继续在抵御网络攻击方面发挥关键作用。我们决心为未来的网络世界做好万全准备，要帮助各种规模的企业实施适当的安全措施。”