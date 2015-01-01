天空卫士统一内容安全技术 整体规划数据防泄漏

天空卫士宣布完成A轮融资工作,在成立仅两年多时间里，累计融资达到1.5亿元；并同期发布集成了数据防泄漏模块的增强型Web安全网关（ASWG），以应对整个Web安全数据链中各种安全威胁和数据窃取。

目前，层出不穷的数据泄露事件让内容安全领域受到了越来越多的关注，国内企业安全市场迅猛增长，预期2020年前后将突破千亿规模，应用安全、内容安全技术将成为驱动产业发展的重要力量，掌握新一代信息安全核心技术的国产安全企业不断受到高科技风投界的关注与青睐。

7月21日，国产统一内容安全技术的厂商天空卫士在其位于北京经济技术开发区的研发创新中心举行了新闻发布会，正式宣布完成A轮融资工作。本轮融资由360企业安全集团、华创资本、国投创业联合投资。天空卫士在成立仅两年多时间里，累计融资达到1.5亿元。

2015年初北京天空卫士网络安全技术有限公司成立后，以研发具备国际领先水平网络安全技术为己任，立志填补国内信息安全技术空白，成为内容安全领域的领军企业。从本次发布会推出的新品可见微知著。

天空卫士ASWG新品发布

左一：天空卫士CEO刘霖

右一：天空卫士CTO 陈少涵

本次发布会上，天空卫士发布了面向企业级用户的，采用统一内容安全（UCS）技术的增强型Web安全网关（ASWG），ASWG可以帮助企业有效应对复杂网络环境下的Web威胁和其他攻击行为，保障业务系统的安全运行。相比较其他Web安全网关，天空卫士ASWG产品无缝集成了数据防泄漏模块，可以优化并保护网络上任何用户的Web应用，和网络数据内容传输安全，应对整个Web安全数据链中各种安全威胁和数据窃取。

统一内容安全（UCS）技术是天空卫士系列安全解决方案的重要依托，实际上，DLP这一概念来源于国外，是目前国际上最主流的信息安全和数据防护手段。天空卫士CEO刘霖表示：“因为DLP是APT攻击最后一道防线，也是内容信息泄漏的最后一道防线。”也是为了将关键安全技术掌握在“自家人”手中，实现安全防护的自主可控，天空卫士在深层内容解析的基础上，不断深挖UCS技术能力，并充分应用大数据和机器学习等先进技术，推出一系列数据防泄露产品（DLP）和增强型Web安全网关产品。此外，天空卫士在基于大数据行为分析的内部威胁管理（ITM）技术开发和产品化方面，也取得了长足进展，进一步缩小了国产新一代信息安全技术与国外的差距。

刘霖总结性的表示，成立以来，天空卫士一直在“打破技术垄断，共创英雄事业”的旗帜下，以实现高品质、自主可控的内容安全作为企业使命。针对国内企事业用户在数据安全保护方面的需求，刘霖表示：“传统安全必须升级到能够智能感知内容的新网络安全技术，才能有效保护企业网络应用和核心数据资产的安全。"他表态，天空卫士将继续致力于打造数据防泄漏、Web安全网关、邮件安全网关、云安全、移动安全等多种信息安全产品，构建统一的内容安全管理系统，帮助用户更有效的管理和保护自己的核心数据资产。