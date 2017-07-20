Gartner发布《全球威胁情报市场指南》，微步在线成唯一入选中国公司

Gartner7月20日发布《全球安全威胁情报产品及服务市场指南》（Market Guide for Security Threat Intelligence Products and Services），微步在线（ThreatBook）作为唯一一家中国公司入选本次市场报告，打破了威胁情报市场此前一直由国外企业统治的局面。

全球权威的信息化咨询研究机构Gartner于今年7月20日发布《全球安全威胁情报产品及服务市场指南》（Market Guide for Security Threat Intelligence Products and Services），对威胁情报这一热门市场进行了梳理与研究，并甄选了全球范围内优秀的威胁情报产品与服务。微步在线（ThreatBook）作为唯一一家中国公司入选本次市场报告，打破了威胁情报市场此前一直由西方企业统治的局面。

值得一提的是，从成立到入选Gartner报告，微步在线仅用了2年时间(2015年7月-2017年7月)，更是创造了国内和全球安全公司的新纪录。

Gartner一直以来密切关注着新兴和持续产生价值的技术方向。本次市场报告中，Gartner表示，2016和2017年政府和商业市场的威胁情报需求稳定增长。同时Gartner预测，2017年只有不到1%的大型企业在自身的安全架构中引入了威胁情报，而到2020年这个数字将增长到20%。这意味着未来三年内威胁情报市场将迅猛增长，在这个时间节点之前做好市场准备的公司，将迎来一波高速发展的机遇。

入选本次市场报告的威胁情报代表性公司(Representative Vendor)中，既有卡巴斯基、赛门铁克、FireEye、IBM等行业巨擘，也有像Crowdstrike和微步在线(ThreatBook)这样专注威胁情报领域的新兴创业公司。微步在线自成立以来，在XCodeGhost、DarkHotel、WannaCry等多起国际性安全事件中频频展露亮眼的技术实力，在国际着名安全峰会RSA大会期间，入选国际十大威胁情报公司。公司成立仅两年，已为银行、证券、能源、互联网、电力等多个行业的数十家公司提供威胁情报服务，其威胁情报平台(私有化部署)，威胁情报管理平台(私有化部署)、威胁情报API等多种服务已成为大型企业用户的首选。

微步在线的创始人、CEO薛锋表示，入选Gartner市场指南充分体现了国际权威机构和主流市场对于微步在线的认可。微步在线作为国内第一家、也是唯一一家入选《全球威胁情报市场指南》的威胁情报公司，感到十分荣幸。此次入选，标志着微步已成为全球范围威胁情报领域的中坚力量，同时微步在线也期待着国内信息安全市场有更多的声音发出，有更多的创新型公司站出来，让中国的信息安全力量更加壮大

关于Gartner市场指南(Market Guide)?

通常对于较为成熟的市场，Gartner会发布魔力象限(Magic Quadrants)，比较该领域厂商的技术和产品实力，以及竞争格局。而对于较为创新的新兴市场，Gartner会推出市场指南(Market Guide)，帮助客户和投资者理解该领域当前的状况，并通过列出该领域代表性厂商和关键能力来解答诸如“该领域的厂商应该具备何种关键能力？”、“如何决定采购哪个厂商的服务？”等问题。Gartner市场指南一直是企业采购的重要参考和依据。



Reference：



Market Guide for Security Threat Intelligence Products and Services



Published: 20 July 2017 ID: G00314647



Analyst(s): Craig Lawson | Khushbu Pratap



https://www.gartner.com/document/3765965?ref=solrAll&refval=187889311&qid=cf1c96ebcad8c00d002207ca55e7bbb8