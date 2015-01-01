启迪国信：“云+端”赋能 助力数字化转型

为了帮助用户应对数字化挑战，启迪国信启动了“云+端”数字化战略。该战略由启迪国信云计算平台、统一端点管理系统、企业移动门户等旗下多层次产品线协力构成，在移动化、云计算、物联网、大数据、AI、智慧城市方面开展了广泛的布局。

随着数字化转型的深入，互联网对人类生活的影响，已经从虚拟的网络世界走向现实。尤其是云计算作为IT产业的革命性变革，发展趋势已经不可逆转。而与此同时，移动化服务也极大的拓展了商业模式与工作流程，是互联网革命的必然发展方向。

然而，云计算与移动化的发展在改变产业未来的同时，也让组织的IT架构以及网络安全防护体系面临着严峻的挑战。政企组织数字化转型，迫在眉睫。

云计算与移动化考验组织应对能力

据赛迪顾问报告显示，2016年中国云计算市场整体规模达2797亿元，同比增长41.7%，预计未来仍将保持20%以上的增长速度。数字化转型热潮，尤其助推了政企组织积极“上云”，云计算跨步迈入2.0时代。报告显示，继前期在社交、电商、游戏、视频等领域应用后，云计算正朝着政务、金融、制造、医疗等纵深行业蔓延，这也意外着云计算2.0时代即将全面开启。

行业云的重要性已经得到广泛的认可，但是具体到行业云的实践方面，很多政企组织却依然有着重重顾虑。Gartner调研显示，大部分组织部署的私有云并不是全方位的私有云，所实现的主要是IT基础设施的虚拟化+自动化，只提供了私有云概念中的基本和普通的功能。

对此，启迪国信首席架构师杜东明表示：“政企的业务上云并不是一蹴而就的事情，首先，业务的全面云化意味着IT架构的彻底改变，组织需要在云计算基础架构、上层应用等方面做好充分准备。另外，云计算还引入了大量的安全威胁，在转移到云的过程中，安全管理人员需要了解云计算带来的风险，最终目标是要降低这些风险。”

在云计算的基础架构下，大量的组织都将移动互联网作为业务创新、拓展增值服务，将网络中心转化为利润中心。一般来说，组织的网络基础设施将会响应用户的下载APP、办理移动业务等服务需求，而这些数据的存储以及处理将会发生在云端。在小规模应用中，这种方式完全没有问题，但是对于金融机构、物流、机场、会展、连锁店等组织来说，巨大的人流量以及快速增长的网络流量需求，将迅速耗竭云端的存储与处理能力。其不仅极大的增加组织网络运维成本，也会显着拖慢终端用户的移动服务获取速度。

此外，移动化设备与应用的引入也让安全环境变得更加复杂。在BYOD模式中，移动设备的所有权往往属于员工个人，其移动化的属性也决定着这些设备经常需要在外网环境中使用。如果仍然使用基于网络边界的安全防护模式，组织将难以掌握员工的应用、数据交互行为，一旦黑客在外网环境下攻击移动设备，或者员工主动将组织机密数据散播出去，将给组织的数据资产带来严重安全威胁。另外，由于组织安全防护能力难以覆盖到移动设备，越来越多的黑客选择将移动设备作为攻击跳板，横向感染组织的PC、服务器，伺机执行更多的攻击行动。

启迪国信启动“云+端”数字化战略

为了帮助用户应对数字化挑战，启迪国信启动了“云+端”数字化战略。该战略由启迪国信云计算平台、统一端点管理系统、企业移动门户等旗下多层次产品线协力构成，在移动化、云计算、物联网、大数据、AI、智慧城市方面开展了广泛的布局。

在启迪国信“云+端”数字化战略中，数字化平台整体解决方案提供了关键的支撑。其包含了底层的基础架构资源云，中间层的开发测试云、应用托管云，以及大数据、人工智能、深度学习等应用，实现了对解决方案构成的技术支撑。解决方案尤其通过安全接入提供给客户，可以为客户提供覆盖云到终端，衔接现场、办公室、家庭的无缝应用体验。

其中，启迪国信基础云由云平台TCP提供高性能、低成本的云端计算资源。应用云由云应用引擎TAE实现云端应用的高效交付和自动运维。能力云将丰富的端到云业务能力直接交付到客户手中。具体包括：由用户中心、安全接入以及协作通讯组成的通用型能力，由设备管控、安全邮件以及消息推送组成的移动化能力，以及数据挖掘、机器学习等大数据能力。借助移动设备为载体，帮助用户将这些能力最大化并实现具体应用价值。

为了解决网络安全困扰，启迪国信数字化平台通过安全接入为上层应用提供支撑。其可通过统一的身份管理，实现用户单点登录和权限控制；通过安全接入网关建立的安全隧道，实现终端设备接入、网络传输数据和应用访问的安全。组织可以通过云平台向移动端推送消息，也可以从内网推送信息。移动端的应用可以访问内网的文档、邮件和数据，可以访问云端的资源和服务。这种移动安全特性既可以满足员工BYOD的场景，也可以满足政府、军队等行业强管控的要求。

“启迪国信云到端的解决方案将移动化与云计算完美融合，使移动应用的部署到运维变得省时省力、简单高效。安全可靠的云服务实现了以极低的运维成本，为端到云的应用与服务提供安全性、可用性的保障，以及高并发、高流量的应对能力。” 启迪国信CTO马维宁指出。

启迪国信助力政企实现数字化转型

随着云计算与移动化的深入发展，IT服务将与组织核心业务完全融合。基于云计算和大数据的个性化技术，即将在电子商务、移动互联网、广告营销、社交网络、新闻媒体、零售业，乃至生产制造业等诸多领域广泛应用。

由此，数据收集和分析平台将服务于传统企业内部的生产环节，让消费与生产实现高度高效的吻合与匹配，从而推动建立起崭新的商业模式。

“在数字化转型的过程中，启迪国信将为政企组织提供涵盖云计算、移动化在内的能力服务。尤其可以灵活组合，并与整体环境快速集成。这使得解决方案不仅可以满足组织移动化、云化通用需求，更可以针对不同应用场景，提供符合行业特点的办公OA、政务云、园区云、金融云、城市云等行业解决方案，助力政企提升价值。”启迪国信CEO侯树立表示。