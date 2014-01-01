HID Global在MWCS推出HID Approve移动App 为网上交易和数据接入保驾护航

HID Global展示了全新App应用——HID Approve，可将移动设备变为手持式验证设备或“身份验证器”，成为验证电子银行交易或企业VPN接入等在线访问和交易请求的有效利器。

全球领先的可信身份验证解决方案供应商HID Global参加2017GSMA世界移动大会-上海。大会于2017年6月28日至6月30日在上海新国际博览中心举行。HID Global的展位号是W3展馆E05。展会期间，HID Global展示了全新App应用——HID Approve，可将移动设备变为手持式验证设备或“身份验证器”，成为验证电子银行交易或企业VPN接入等在线访问和交易请求的有效利器。此外，HID Global还展示了另一款AppMobile Access，带你体验利用移动和可穿戴设备的全新门禁开启方式。

HID Approve移动应用程序结合了公钥加密技术和推送技术，为银行、零售商和医疗服务机构的消费者以及企业与员工之间的交流创造了全新体验。安装该应用后，客户能清楚地了解到哪些人在访问其机密和专有信息，从而进行更有效的管理。HID Approve为消费者和企业员工带来了前所未有的身份验证方式，提高了交易的安全性。

HID Global的这款基于软件的全新解决方案实现了下一代多因素身份验证功能，与传统的身份验证方法相比，HID Approve更具直观性，界面也更为友好。它的最终目标是提高企业数字化业务的网络安全性，同时提高客户和员工的满意度。

HID Global公司IAM解决方案副总裁兼总经理Brad Jarvis表示：“HID Approve将彻底改变数字化交易安全验证模式，类似于Uber?在汽车服务领域以及移动钥匙在酒店入住方式上掀起的变革。这一全新应用显着简化了操作，赋予消费者更大的管控力，从而更好地保护自己的财务，防止诈骗，安心畅游网络世界。”

HID Approve基于HID Global的ActivID认证系统(ActivID Authentication)的基础架构。每当用户尝试在线交易或访问时，ActivID认证系统利用推送技术向消费者的移动设备发送通知，要求他/她批准交易或登录尝试。用户可以向右滑动选择接受，或向左滑动选择拒绝——操作十分简便，只需轻移指尖即可实现有针对性的即时身份验证。

HID Approve具有多个设置选项：

· 由HID Global完全管理的一站式解决方案，可轻松自定义设置，用户可随时展示自己的品牌，而无需专门建立并维护自己的应用程序。

· 用户亦可通过软件开发套件将HID Approve功能集成到现有企业应用程序中。

这款全新解决方案还提供灵活的定制化验证策略，具有可靠的安全性和强大的数据分析能力，可为金融机构提供审计记录，并为企业在PSD2（欧盟支付服务指令II）等方面的合规工作平添助力。该平台还支持HID广受欢迎的一次性密码口令牌系列产品。

凭借自适应安全验证法，HID Approve在安全性和易用性之间实现了完美平衡，并能综合多种身份验证方法，从而更好地满足企业和消费者的需求。

HID Approve的推出进一步丰富了HID Global的身份管理解决方案。目前HID Global提供覆盖整个身份验证生命周期的产品、认证技术和设备，包括口令牌、智能卡、生物识别技术以及最新的推送技术，确保适当的人员访问适当的信息，为企业的安全运营保驾护航。

HID Approve移动应用程序目前已可在Apple iTunes和Google Play商店下载。