新华三正式加入中国互联网协会反网络病毒联盟（ANVA） 

近日，紫光旗下新华三集团正式宣布，加入中国互联网协会反网络病毒联盟（ANVA）。成为联盟成员后，新华三将发挥自身优势，积极参与网络病毒防范和治理，推动中国信息安全建设，并依托联盟进一步强化自身实力，促进新华三“大安全”的不断进化。

近日，紫光旗下新华三集团正式宣布，加入中国互联网协会反网络病毒联盟（ANVA）。成为联盟成员后，新华三将发挥自身优势，积极参与网络病毒防范和治理，推动中国信息安全建设，并依托联盟进一步强化自身实力，促进新华三“大安全”的不断进化。

中国互联网协会反网络病毒联盟（Anti Network-Virus Alliance of China, 简称ANVA）是根据工业和信息化部的统一部署，依托中国互联网协会网络与信息安全工作委员会、CNCERT/CC，联合基础互联网运营企业、网络安全厂商、增值服务提供商等单位共同发起的组织，于2009年7月成立，目前有中国移动、中国联通、中国电信、微软、亚信安全、趋势科技、安天、腾讯、百度等联盟成员单位。ANVA以方便企业共享威胁信息为出发点，以建立网络安全纵深防御体系为目标，旨在建立公开透明、公平公正的信息评价体系，通过行业自律机制推动互联网网络病毒的防范、治理工作，净化网络空间，维护公共互联网网络安全。

作为中国信息安全领域的重要厂商，新华三一直十分注重安全生态圈建设，加入中国互联网协会反网络病毒联盟，是新华三在此方面的最新举措。加入联盟后，新华三将积极参与、执行联盟的各项工作，更会将日常业务开展中获取的重要网络安全信息上报到由联盟主持并建设的网络安全威胁信息共享平台，为其他联盟及用户的信息安全防护提供情报。同时，借助ANVA丰富的网络安全威胁信息数据，新华三也可以为旗下的网络安全态势感知、风险可视化呈现和预警等产品提供高质量的数据源，为用户提供更强大的安全防范能力。

在此之前，新华三已经成为多个权威安全组织成员，包括国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术研讨会暨技术组成员单位、中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级支撑单位等，此次加入ANVA，再次证明了业界对新华三安全能力的充分信任与认可。未来，新华三将继续围绕“应用驱动 云领未来”的新IT战略，积极开展自主创新，为用户提供性能领先、安全可控的产品和方案，为中国信息安全事业提供牢固支撑。