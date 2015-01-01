在当今这个智能化的时代里，包括智能空调、智能门锁等在内的智能产品，都存在被黑客入侵的风险。具有远见的智能产品企业都会选择与梆梆安全这类顶级安全公司合作，增强其智能产品信息安全性，杜绝由于黑客恶意攻击而给最终用户带来的困扰和危害。

炎炎夏日，汗流浃背，全国烧烤模式正式启动！

非洲游客表示，中国太热，已中暑！

我司著名业余相声爱好者也发布段子表示呼应：

36℃、37℃、38℃、39℃、40℃……看着节节攀升的温度就发愁，闷热夏日何以解暑？

方法一：向铁扇公主借用芭蕉扇——风忒大，怕被吹跑。

方法二：泡在水里——人挤人，更热了。

方法三：吃西瓜、喝冷饮——还是不过瘾。

方法四：专家说，“闷热夏日解暑佳品唯有空调！”

在如今这个智能化的时代里，空调确实是个好东东。白天上班，有中央空调；晚上下班路上用APP一控制，到家继续享受清凉的生活。

不过有些智能空调实在“太疯狂”，趁你不注意就会“自动切换”到加热模式，让人避暑不成直接变中暑！由于现在智能空调大多可以通过终端APP进行远程控制，恶意攻击者能够借助反编译等技术对这些终端控制APP进行分析，获取操作终端家电的权限，以及用户密码、隐私数据等。

如今刚刚入伏，国内各地高温预警频发，正是空调使用的高峰时期。某些“有心”的恶意攻击者会让一定区域的智能空调集体“疯狂”，导致跳闸、大面积断电，甚至威胁能源、交通等国家重要基础设施安全。

我的天啊！夏天如此之热，我只是买了一部智能空调，竟然会惹出这么大的事儿！

想买空调解暑，又不想黑客来捣蛋让空调变“疯狂”，怎么办？



很简单！



买空调只要选海尔这类的著名品牌产品，就不用担心黑客那些事儿。因为他们早已与国内移动应用安全顶级大咖梆梆安全合作，对其智能空调手机端控制APP进行了最为全面的信息安全检测，并实施了强度极高的安全加固保护。



海尔等大型家电企业，都在积极打造自己的智能家居系统，除了用户体验外，也十分重视安全问题。海尔广科通过与梆梆安全合作，对其智能家居操控APP以及智能家居关键芯片固件进行深入的安全检测，并对发现的安全漏洞与缺陷隐患采取了有效的应对措施。



在当今这个智能化的时代里，包括智能空调、智能门锁等在内的智能产品，都存在被黑客入侵的风险。具有远见的智能产品企业都会选择与梆梆安全这类顶级安全公司合作，增强其智能产品信息安全性，杜绝由于黑客恶意攻击而给最终用户带来的困扰和危害。



夏日炎炎，酷暑难当，选择那些受梆梆安全保护的智能空调产品，安享清凉又无忧！