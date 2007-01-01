Radware荣获ISO27017和ISO27018云服务认证

强大的云安全管理系统荣获的最新认证进一步强化了Radware的市场领导地位。

日前，网络安全和应用交付解决方案提供商Radware公司荣获了ISO27017和ISO27018认证，标志着Radware云服务信息安全和个人身份信息(PII)保护达到了全球最高标准。

Radware云业务副总裁Haim Zelikovsky表示：“云为企业提供了极大的灵活性，但向云端迁移或云环境管理可能会带来新的安全挑战。对企业而言，了解在云端也能防御最先进威胁至关重要。这也是为什么Radware能够经受住严格的第三方认证程序，并向客户明确传达了这样一个观念：Radware致力于达到最高安全标准。”

以色列标准局(SII)代理CEOIlan Carmit表示：“ISO27017和27018认证扩展了业界对特定云环境中信息安全和个人身份信息的指引。通过认证的企业在保护企业数据、知识产权、文档和云端IT系统安全等方面达到了高标准的行业最佳实践。Radware每年都在始终如一地努力满足并超越这些标准。”

目前，Radware云安全服务已正式获得认证，完全符合所有安全相关标准的要求：

ISO/IEC 27017:2015(云服务信息安全)

ISO/ IEC 27018:2014(公有云个人身份信息(PII)信息安全防护)

PCI-DSS v3.1(银行卡行业数据安全标准)

ISO/IEC 27001:2013(信息安全管理系统)

ISO/IEC 27032:2012(安全技术——网络安全指南)

ISO 28000:2007(供应链安全管理系统)

此外，Radware云安全服务和全球数据中心还获得了以下认证：

ISO 9001:2015(质量管理系统)

ISO 14001:2015(环境管理系统)

Radware安全解决方案副总裁Carl Herberger表示：“云安全和个人身份信息防护是企业面临的最紧迫问题。很多企业只会信任可以提供最高等级认证的厂商。Radware一直在设法让产品和服务都符合这一要求。”