梭子鱼一季度财报 收入与订阅稳定增长

恶意软件帮助备份和安全公司梭子鱼（Barracuda）在2018年第一财季业绩稳固，收入和订阅人数都有所增长。

至顶网安全频道 07月17日 综合消息： 恶意软件帮助备份和安全公司梭子鱼（Barracuda）在2018年第一财季业绩稳固，收入和订阅人数都有所增长。

该季度的收入同比增长8.7%达到9420万美元，但是270万美元的利润与去年同期的280万几乎持平。收入增幅相比上个季度的8930万有所增加，正如下面的图标所示，超出了对该季度预期的9100万美元。

梭子鱼的利润（GAAP净收益）尽管是经常性的，但是相对较低，该季度为3%，上个季度是3.5%，再之前一个季度是2%，再之前是2.7%。从备份和安全市场转移到云中，并且将订阅模式也抛弃了永久许可的一体机，并没有特别明显的改观。

订阅收入增长到7390万美元，相比去年同期的6530万美元增加了13%，占总收入的78%。一体机收入缩水到2030万美元，而去年同期为2130万美元。活跃订阅用户的数量增长了约17%达到335000，年更新率为93%。

梭子鱼订阅用户趋势

William Blair分析师Jason Ader这样写道："在公有云方面，现在梭子鱼有超过1000家客户，下单量同比翻一番（相比上个季度有所加速），这主要是受到了中端市场和大型企业市场的新增客户。在电子邮件方面，Essentials新增了1000家客户，超过50%对于梭子鱼都是全新的客户。"

"梭子鱼连续第6个季度的费用和收入表现超出预期，核心产品费用同比增长20%，这主要受到了基于云的解决方案采用持续增加，用于电子邮件安全和管理（特别是Barracuda Essentials for Office 365）、对下一代防火墙和Web应用防火墙的健康需求，以及数据保护方面的费用稳定增长。"

我们注意到，从地区来看，梭子鱼是以美国为核心的，有70%的收入是来自于美国。EMEA地区占到18%，亚太地区占到6%，美洲其他地区也占到6%。看起来这对增加收入来说是一个巨大的机会，加拿大和南美都是它的后花园，再加上亚太，看起来也像是一个未开发的市场。

下个季度的收入预期为9280万美元，年增长6%。

Ader提到了毛利率出乎意料的下滑，这主要归因为"向更低端一体机的转移，以及对云基础设施的投资。管理层预计未来几个季度还将面临这些压力。"

恶意攻击正在给梭子鱼带来对安全产品的需求，同时其保护产品也正在借势Office 365的增长曲线。尽管如此，Ader说："我们仍然在梭子鱼业务中看到很多变数（最近毛利率方面的问题）。"