半年盘点：2017年最酷的10个安全初创公司

网络安全初创公司与以往一样活跃，因为安全市场持续增长，新兴市场开始出现。然而，随着机会出现，竞争也越来越激烈，客户希望透过安全初创厂商的喧嚣，在他们采购安全方案的时候更加有选择性。

至顶网安全频道 07月12日 综合消息： 网络安全最酷厂商

网络安全初创公司与以往一样活跃，因为安全市场持续增长，新兴市场开始出现。然而，随着机会出现，竞争也越来越激烈，客户希望透过安全初创厂商的喧嚣，在他们采购安全方案的时候更加有选择性。今年有10家初创公司脱颖而出，他们赢得了新的资金、技术或者重要高管。在这个名单上的公司包括那些解决物联网、云、应用安全、用户识别等方面挑战的初创公司。那么就让我们在进入2017年下半年的时候，回顾一下今年到目前为止最酷的这10家初创公司吧。

Centripetal Networks

CEO: Steven Rogers

Centripetal Networks提供了一个专有的硬件平台，利用实时网络防御来大规模查找并确定威胁迹象。该公司的Threat Intelligence Gateway包含一项威胁情报服务，用于规范第三方威胁情报源；一个QuickThreat Analytics Manager用于可视化和流程管理。最近，该公司发布了CleanInternet管理安全服务，用于实施、配置、管理和持续的威胁分析。Centripetal Networks公司被Gartner评为"2017年酷厂商"。

Claroty

CEO: Amir Zilberstein

随着物联网安全挑战变得越来越真实，以色列安全初创公司Claroty希望帮助企业保护OT网络。该公司安全产品套件包含的技术可以获得对控制系统网络流量、威胁检测、实时监控、异常行为警报、第三方控制、内部访问控制、响应能力的可见性。Claroty在去年秋季走出隐身模式，融资3200万美元。伺候，Claroty一直在大幅扩展其覆盖面，旨在为OT安全提供急需的产品，包括在纽约开设全球总部，并将前FireEye首席执行官Dave DeWalt任命为董事会主席。

Demisto

CEO: Slavik Markovich

安全自动化和编排市场正在日益火热起来，主要是受到了人才短缺和安全警报数量不断增加的推动。Demisto公司创建于2015年，它的安全自动化平台已经获得了重要风投的关注，其中包括2月融资2000万美元。该产品有助于SOC分析自动警报分类、跟踪和管理事件，自动化对威胁情报进行关联，并促进事件调查。Demisto在6月公布了首个合作伙伴计划，并任命前Optive Security首席执行官Bob Kruse为联盟副总裁。

Illumio

CEO: Andrew Rubin

Illumio是另外一家在最近几个月完成了大规模风投的云安全厂商。Illumio在6月宣布在D轮融资中获得1.25亿美元，它提供的产品适用于数据中心和云环境，通过提供对企业应用的可见性和控制确保这些环境的安全性。Illumio的年预定同比增长了400%，表示将计划把新的资金用于全球扩展，包括大力投资渠道和研发。

Illusive Networks

CEO: Ofer Israeli

Illusive Networks希望在欺骗技术这个新兴市场站稳脚跟。这家位于纽约的初创公司，其产品Deception Everywhere产品采用无代理的方法，通过将诱饵数据植入笔记本电脑、台式机、服务器和数据中心找出攻击者，铲除已经存在于环境中的攻击者。这样做可以解决攻击检测和归因安全性方面的挑战。Illusive Networks是一家100%专注于渠道的公司，创建于2014年，在今年得到人们的关注，包括1月与Microsoft Ventures的战略投资，6月安全高管Dave DeWalt加入董事会担任副主席。

Obsidian Security

CEO: Glenn Chisholm

Obsidian Security成立于今年6月，带来了一种新的安全策略，其技术可克服不断扩展的企业基础设施带来的挑战。虽然这家初创公司多少还是处于隐身模式，但它表示，他们将会利用像数据遥测、威胁检测、人工智能、机器学习等技术，提供对"你正在防御的、这些不同环境的情况如何等一系列问题的统一视图"。Obsidian Security获得了950万美元的风投资金，是由一群顶级网络安全高管成立的，包括Carbon Black共同创始人、CTO Ben Johnson；前Cylance CTO及产品部门高级副总裁Glenn Chisholm，前Cylance首席数据科学家Matt Wolff。

RedLock

CEO: Varun Badhwar

RedLock在5月走出隐身模式，拥有100%渠道的战略，以及一款云安全产品，旨在提供对公有云基础设施的可见性、监控和控制。同时RedLock还在A轮融资中获得了1200万美元。RedLock是由公司CEO Varun Badhwar创建，他曾经是云访问安全代理公司CipherCloud的共同创始人。RedLock公司的RedLock Cloud 360平台为企业提供了一种新方式用于查看他们的云基础设施，提供了一个统一的控制点，用于工作负载发现、持续监控和云取证。企业可以利用该产品检测异常情况，进行风险评分、合规报告、查看和设置安全控制。RedLock是今年RSA创新沙盒创业大赛的决赛入围者。

SecurityScorecard

CEO: Aleksandr Yampolskiy

今年发生的安全漏洞有一半以上都是第三方安全问题的结果，所以追踪整个IT的健康状况正在变得越来越重要。在这许多公司中，SecurityScorecard旨在通过一个安全评分平台来解决这个挑战。SecurityScorecard构建了一个基于SaaS的、独立的安全评分平台，持续收集安全信息，包括恶意软件、应用和网络安全数据、泄露信息，并将数据转译为风险评级提供给最终客户。该平台还可用于评估任何与企业第三方厂商或者收购目标相关的任何安全风险。今年SecurityScorecard还是100%专注于渠道，1月发布了首个合作伙伴计划，并推出Risk Rating Alliance联盟，以更紧密地集成其他安全产品，包括监管、风险、合规性、厂商风险管理，以及数据服务机构和信用评级机构。

Signal Sciences

CEO: Andrew Peterson

随着网络应用挑战变化得比以往任何时候都更加迅速，并且为更多安全问题打开了大门--Signal Sciences希望帮助企业在DevOps、云采用、开发和安全工作流程方面跟上发展的步伐。Signal Sciences的网络保护平台是基础设施无关的，可以以多种方式进行部署--包括下一代网络应用防火墙、运行时应用自我保护或者反向代理--使用云分析引擎分析应用流量、检测和阻止攻击。该公司在5月的融资中获得1500万美元，被Gartner评为"2017酷厂商"。

UnifyID

CEO: John Whaley

作为今年RSA创新沙盒获得的获胜者，UnifyID希望再造认证市场。该公司的认证使用被动行为分析和机器学习来识别用户，监控超过100种用户属性，例如使用手机传感器数据识别人是如何走路的，将其作为"隐形身份验证"指标。去年9月，UnifyID走出隐身模式。