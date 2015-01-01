人工智能安全公司Darktrace融资7500万美元

Darktrace在由Insight Venture Partners领投、现有投资方Summit Partners、KKR和TenEleven Ventures参与的D轮融资中获得7500万美元之后，私有估值已经增长到8.25亿美元。

至顶网安全频道 07月12日 编译：Darktrace在由Insight Venture Partners领投、现有投资方Summit Partners、KKR和TenEleven Ventures参与的D轮融资中获得7500万美元之后，私有估值已经增长到8.25亿美元。

这家公司成立有4年时间，主要是运用机器学习让网络自动自主防御潜在威胁，在新一轮的融资之后，总资金额已经超过1.8亿美元。

这笔资金将用于招聘员工和其他扩张活动，支持Darktrace在拉丁美洲和亚太地区的增长。

Darktrace是由剑桥大学数学家和英国情报机构校友成立的，致力于利用机器学习和人工智能算法“复制人类免疫系统中的抗体这样类似的功能”，在出现威胁的时候找出这些威胁。

Darktrace的Enterprise Immune System会根据入侵情况，通过阻隔或者简化与特定威胁相关活动、需要隔离的用户、系统或者设备来做出响应，或者标记特定内容做进一步的调查。

Darktrace公司首席执行官Nicole Eagan此前表示，Darktrace的产品“响应要比其他任何安全团队都要快”，因为它能够在没有任何实现知道要查找的情况下检测到威胁。

Darktrace没有透露收入情况，但表示客户合同估值达到2亿美元，同比增长140%。

Darktrace的收入增长很大一部分要归因于在美国的业绩，在这部分市场销售额翻了三番。

Darktrace目前在全球范围内有大约3000个部署，客户包括全球金融公司、电信、媒体公司、零售商、医疗保健提供商、政府机构、关键国家基础设施等。

Darktrace在去年的员工人数也翻了一番，在全球24个办公点的总人数达到500人。

Darktrace的其他投资方还包括SoftBank、Samsung Ventures、Invoke Capital、Talis Capital和Hoxton Ventures。

作为Darktrace最新轮融资的投资方之一，KKR正在寻求以每股3.5澳元全资收购Vocus Communications。Vocus最近宣布收到了来自Affinity Equity Partners的类似提案。

Darktrace是最近几个月完成重要融资的一系列安全公司之一，其他还包括Cybereason、Cylance、CrowdStrike、Illumio、Netskope以及Tanium，所有这些都融到了至少1亿美元。