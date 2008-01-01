赛门铁克收购以色列移动安全初创公司Skycure 旨在构建网络安全防御平台

网络安全公司赛门铁克宣布，计划收购以色列公司Skycure，该公司提供的预测威胁检测平台主要用于移动设备。目前这次交易的财务条款未披露。

至顶网安全频道 07月12日 编译：网络安全公司赛门铁克宣布，计划收购以色列公司Skycure，该公司提供的预测威胁检测平台主要用于移动设备。目前这次交易的财务条款未披露。

这次收购是赛门铁克在不到一星期内收购的第二家以色列安全初创企业。上周四，赛门铁克表示将收购Fireglass，该公司以其浏览器隔离技术而闻名，该技术用于抵御勒索病毒、恶意软件和网络钓鱼威胁。据赛门铁克称，两次收购表明赛门铁克专注于加强面向企业的网络安全防御平台。

一旦赛门铁克在其第二财季完成对Skycure的收购，那么相关技术将提供给赛门铁克的Endpoint Protection和Norton Antivirus客户和合作伙伴。赛门铁克还将利用这次收购把自己定位为正在寻求为自身最终用户构建移动安全服务的电信公司的战略合作伙伴。

赛门铁克公司首席执行官Greg Clark表示：“移动是我们战略的一个核心组成部分，Skycure是在执行这个战略方面迈出的重要一步。总的来看，我们将提供一个集成的移动网络安全防御架构，跨iOS、安卓和Windows保护客户的移动设备和网络。”

赛门铁克最近几年进行了多个关键收购，旨在加强自己的网络安全产品组合。

11月，赛门铁克以23亿美元收购了消费者身份盗用保护服务LifeLock，承诺构建“面向消费者和家庭的全球最大的数字安全平台”。今年年初，赛门铁克以46.5亿美元从Bain Capital那里收购了Blue Coat。

赛门铁克最近还公布了新的风险投资公司SymantecVentures，不仅投资网络安全初创公司，还鼓励他们构建于赛门铁克Cyber Defense平台之上。