隐身侠与联通战略合作 用户将获赠1000G沃云空间

7月7日，意畅科技对外发布全新升级版隐身侠，同时宣布与中国联通旗下的云数据公司达成战略合作。隐身侠在增加了“加密云盘”强大功能的同时，将向每位用户免费提供1000G沃云空间。

7月7日，意畅科技对外发布全新升级版隐身侠，同时宣布与中国联通旗下的云数据公司达成战略合作。隐身侠在增加了“加密云盘”强大功能的同时，将向每位用户免费提供1000G沃云空间。

隐身侠作为意畅科技自主研发的主打产品，历经十余年的磨砺及多次升级换代，目前已拥有数百万注册用户，可以全方位保护手机、电脑以及云中的各类照片、文件等数据。在移动互联时代的当下，信息安全隐患越来越突出，隐身侠希望能够給数亿手机及个人电脑用户提供全方位的个人信息安全保障。

明星助阵隐身侠 全方位打造个人信息安全港

著名影星冯远征十多年来一直在为隐身侠友情代言，也多次提醒公众要注重提升个人信息的保护意识，及时备份重要数据。以生命的名义，坚决向各种“毒”说“不”！

新版隐身侠拥有四大武器 可阻挡勒索病毒侵袭

没有采用安全防护措施的手机、电脑，相当于所有信息都在“裸奔”，个人信息随时随地有被泄露的风险。

有侠在侧，无论手机或电脑遗失、被盗、维修，或是遭遇“勒索病毒”甚至破坏程度更高的病毒，隐身侠都能保护您的信息数据不会受到侵袭。

在此盛夏，新版隐身侠携四大武器重磅出击。

武器之一：本地保险箱 照片、视频等文件存入保险箱即自动加密，手机、电脑被他人拿走也看不到；武器之二：云保险箱256位高强度加密，用于在云中存放或备份敏感及重要数据，只有本人下载到本地才能查看；武器之三：隐身云盘（加密云盘）信息轻度加密存放在云端，安全和便捷的有效结合，可随时随地在线预览或分享。武器之四：沃家云盘：免费1000GB云空间，就算您是拍照控，上万张照片也可轻松存储，手机内存彻底解放。

此后，用户可以根据自身信息安全需求，灵活使用四大武器。本地保险箱和云保险箱联动；本地文件夹和隐身云盘联动；让用户的文件在访问、存储、备份、分享、销毁等全生命周期中得到贴心的保护，既便捷又安全。

众所周知，此前爆发的勒索病毒事件影响遍及全球近百国家，我国的校园网和多家能源企业、政府机构相继中招，被勒索支付高额赎金才能解密恢复文件。河北某大学的李姓学生，就不幸中了“勒索病毒”，并传入了学校机房，导致学校的课件及所有学生的作业和论文全部被锁死。

而安装了隐身侠这个强大的信息保护工具后，用户既可以将个人信息在本地加密，也可以存放或备份在“云端”。真正做到“别人看不到，自己丢不了！”

信息安全有法可依 未来市场空间巨大

近几年，信息安全越来越受到全社会的广泛关注。今年6月1日起，《中华人民共和国网络安全法》（简称《网络安全法》）正式实施，意味着网络空间安全已经上升到国家发展战略的高度，《网络安全法》强调了对个人信息安全的保护。

工信部信息中心主任孙蔚敏此前曾指出，当前信息技术迅猛发展，网络安全面临挑战。数据显示，2016年我国的互联网网民已经达到了7.31亿，手机网民已经达到6.95亿，相当于欧洲的人口总数。而随着信息的发展，网络安全形势也非常的严峻，据预测，到2019年全球网络安全的市场将超过1550亿美元。

就国内而言，有分析称，目前我国网络安全投入不足整体IT投入的1%，相比发达国家10%的平均水平，尚有很大差距和提升空间，国内的信息安全市场前景广阔。

隐身侠APP自即日起已经可以在各大下载站免费下载。