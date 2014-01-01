KCon 2017黑客大会官网正式上线啦 ! 

KCon 黑客大会将于8月25—27日召开，汇聚黑客的智慧。知道创宇出品，追求干货有趣的黑客大会。

KCon 黑客大会，汇聚黑客的智慧。

知道创宇出品，追求干货有趣的黑客大会。

KCon 黑客大会官网正式上线 （kcon.knownsec.com）

KCon 黑客大会将于8月25—27日召开，坐标：北京· 中关村时尚产业创新园。

KCon 2017主题：「洞见未来」！

网络空间里的黑客对抗早已白热化，「洞见未来」带来的刺激快感是黑客的本源骚动。对我们来说，探索是第一步，攻破是第二步，这些都是过程，不是目的，真正目的是：创造。

对于真正的黑客来说，要实现这个目的，就必须经历这个过程。以往 KCon，我们曝光了许多黑掉手法，本届 KCon，我们将继续。

知识无限，技术无罪，我们希望通过这种自由开放的黑客交流方式去达到创造的目的，做好真正的安全！

今年 KCon，我们仍将为大家提供如下精彩环节：

（1）HelloWorld｜ToBeAHacker培训

在 KCon 黑客大会演讲日的前一天，我们仍将为大家带来两场闭门培训，分别为 KCon-HelloWorld 安全入门引导培训、KCon-ToBeAHacker 安全进阶培训。

鼓励更多的年轻一代投身安全，入门成为一名真正的黑客，是KCon-HelloWorld 安全入门引导培训的初衷。故此该培训为免费场，但您需购买 KCon 演讲日门票后报名参加。

此培训仅面向前100名购票&报名者，数量有限，先到先得。如预参加请于购票时勾选“是否参加免费培训（限前100名）”，我们将择期通知您是否争取到了这一免费名额。

KCon-ToBeAHacker 安全进阶培训，将为大家带来具有实战意义的黑客细分领域的进阶培训。

两场培训我们会在稍晚时间做进一步详细信息的披露。

（2）KCon-ShowCase

KCon 演讲日——KCon 最重要的演讲时刻，汇聚国内外一流黑客和安全研究员，16个顶级干货议题分享。KCon 黑客大会会务组在挑选议题方面极为严苛，追求干货与有趣是 KCon 黑客大会永恒不变的追求，所以，每年大会最重要的 KCon 演讲日环节最受全球黑客所瞩目。

KCon 2017从今年5月5日发出议题征集以来，收到了全球黑客的广泛关注，目前在 KCon 的官方邮箱当中，我们已收到了足够多数量的议题，目前 KCon 专家顾问组正在进行评审工作，以便确认都有哪些议题将会出现在 KCon 2017的演讲台上。

我们将在 KCon 专家顾问组最终确认议题过后，官网开通相关区域予以公示。随后将对最终入选议题进行有限度的披露。

（3）KCon-RockNight

摇滚、啤酒，也都还在！

KCon-RockNight「摇滚之夜」是 KCon 保留性娱乐交流环节，诞生于 KCon 2015，KCon-RockNight 作为 KCon 黑客大会所首创的表演形式，已经越来越多地被其它技术活动所效仿。

KCon-RockNight初衷：参加一个黑客大会，不仅仅要听，更重要的是：认识那些你想认识的人。这一环节将为大家提供了一个近距离接触的机会。

KCon-RockNight 将在 KCon 演讲日首日晚间举行，将邀请 KCon 所有演讲者和议题顾问组成员及相关人物，KCon 赞助商、KCon 合作媒体、KCon 参会者一起在这个「摇滚之夜」自由互动。

（4）兵器谱展示

KCon 在去年引入了兵器谱展示环节，目的是为了给黑客及安全研究人员展示他们在安全自动化方面的成果，鼓励国内安全自动化工具的发展，今年兵器谱展示也将得到保留。

在去年的 KCon 黑客大会现场，共有12件安全神兵利器在场外集中展示，受到千余名参会黑客的观摩与试用，并受到了媒体朋友们的广泛关注。

我们在前不久也正式开通了 KCon 2017「兵器谱」展示报名工作，全球个人黑客及安全团队均可免费参与其中，欢迎大家踊跃参与，亮出你的“神兵利器”。

在线申报页面：http://kcon2017.mikecrm.com/4zVWnA5

KCon 专家顾问团队

KCon 黑客大会向来以高质量技术分享而闻名， KCon 2017黑客大会为了能从更专业的角度挑选出有干货的议题，专门成立由业界顶级技术大牛、专家组成的强大顾问团队。

他们是腾讯玄武实验室总监—TK、腾讯科恩实验室负责人—吴石、盘古实验室移动应用安全负责人—老唐、ZerOne Leader—杨哲、上海犇众信息技术有限公司首席科学家—王铁磊、知道创宇CSO—黑哥。

在议题征集工作结束后，上述这六位组成的专家顾问团队将全程参与到议题的评审、确认之中，对议题的技术性、专业性、研究深度等方面进行严格把关，希望能拿出更好的干货与大家分享。

相信在这六位专家的严格把关下，一定会为参会者带来高质量的议题分享。

关于门票

普通票：2048元（8月前购票享8折优惠，即1638元，8月后将恢复原价）

学生票：410元

XCon & KCon 通票：4500元

KCon-ToBeHacker 安全进阶培训：8000元

KCon 2017官方网站上线的同时，我们也将同步开通在线售票系统，今年 KCon 与嘶吼（4hou.com）达成合作关系，嘶吼也将成为 KCon 官方唯一指定购票通道。

在 KCon 演讲日门票方面，我们将继续鼓励和支持学生参加，并予以最大程序上的优惠。青年一代代表着未来，我们希望有更多的青年技术爱好者能够借助 KCon 投身安全，为建设更安全的未来贡献力量。

同时我们仍然推出了 XCon & KCon 通票，并且通票售价极具吸引力。XCon 今年举办时间定为8月23、24日，KCon 时间为8月25、26、27日，其中25日为闭门培训日，26、27则为演讲日。

KCon-HelloWorld 安全入门引导培训为购买 KCon 演讲日门票优先报名所得，额满为止。我们建议大家将这一培训尽量留给一些安全新兵。

KCon-ToBeHacker 安全进阶培训将面向极少数人开放，门票为单独购买，参加此培训需拥有一定安全基础和经验，谢绝安全新兵参加。

如有任何疑问，均可与我们取得联系：[email protected]