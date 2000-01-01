赛门铁克收购以色列初创公司Fireglass引入浏览器隔离技术

赛门铁克公司最近这次收购花的钱或许不会超过去年11月收购LifeLock公司花掉的23亿美元，但最近的这笔交易在几个方面却有其重要性。

至顶网安全频道 07月07日 综合消息：赛门铁克公司最近这次收购花的钱或许不会超过去年11月收购LifeLock公司花掉的23亿美元，但最近的这笔交易在几个方面却有其重要性。

网络安全巨头日前宣布正在洽谈收购以色列初创公司Fireglass事宜。Fireglass是一家初创公司，主打开发新颖的方法以保护工作人员免受在线威胁。Fireglass公司开发的一个平台可用于打击恶意软件，平台用的方法不是识别恶意文件，而是通过所谓的浏览器隔离技术。这种新兴技术所做的是在用户和公共网络之间创建一个分隔层。

Fireglass的平台将浏览器隔离概念在类似虚拟浏览器的沙盒里实现。用户访问网页或文档时遇到可疑情况时，Fireglass软件就会拦截网页或文档并将其在不能访问其他系统的隔离环境中打开。其内容经一渲染机制（已获得专利）处理后再以流式传输到用户端点，以视觉形式显示，整个过程不需要任何来自原来负载的代码。

Fireglass因而可以防止潜在的威胁出现在目标设备上，如此大大降低了黑客可利用的攻击面。赛门铁克行政总裁克雷克（Greg Clark）在一份声明中表示，该技术可以降低企业安全事件的数量，最高可达70％。

克雷克补充表示，他认为该技术将在未来网络安全市场发挥重要作用。他在接受路透社采访时援引Gartner的一份报告进一步阐明了自己的立场，Gartner报告预测，至2021年，业界一半的企业将采用浏览器隔离技术。如果Gartner的预测成为事实，收购Fireglass之举则大可为赛门铁克在克制竞争对手方面带来巨大的价值。

该交易预计在本季度末完成。交易的财务条款未有披露，但赛门铁克行政总裁克拉克称此次收购是“补强型收购”，这表明收购价码与去年11月的交易价码相比大致要逊色一些。

但值得考虑的一点是，Fireglass初创公司已经从投资者那融资2000万美元，Fireglass曾在去年发布融资公告时称客户里有几个属于财富500强公司。