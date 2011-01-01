Check Point Infinity NGFW 在NSS下一代防火墙测试中获“推荐”评级

Check Point日前宣布其解决方案在独立安全产品研究和评测机构NSS Labs 2017年下一代防火墙评测中获得“推荐”评级。这是自2011年以来Check Point第14次被NSS Labs 评测为“推荐”评级。

专注于安全的解决方案提供商Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司日前宣布，其解决方案在独立安全产品研究和评测机构NSS Labs 2017年下一代防火墙（Next Generation Firewall）评测中获得“推荐”评级。这是自2011年以来Check Point第14次被NSS Labs 评测为“推荐”评级。

获得NSS 下一代防火墙（NGFW）“推荐”评级，印证了Check Point致力为客户提供涵盖网络不同领域的最实用和高效安全保护的目标。CheckPoint提交其Check Point 15600下一代威胁防护（NGTP）解决方案接受这次NSS测试，这个方案是Check Point Infinity架构的其中一环，在测试中其漏洞拦截率表现达到了99.56%。

Check Point产品管理和市场营销副总裁Gabi Reish表示：“Check Point Infinity是首个为企业提供网络、云端和移动设备统一防护的安全架构。此等测试结果突出了该架构的高效性和强大功能，全面满足了企业的安全保护需要。此外，我们方案在测试中的卓越表现也让CheckPoint的客户安心，因为它们得到领先的安全厂商为其保驾护航，为它们提供全方位的网络安全保护。”

NSS Labs 2017年下一代防火墙测试报告中，Check Point方案的表现摘要如下：

·100% 防御最近几年（2013年—2016年）针对苹果、IBM和Oracle漏洞的攻击。

·99.9%防御Microsoft漏洞以及99.2%防御Adobe漏洞。

·保护每Mbps的总拥有成本（TCO）为18美元。

NSS以其严格和全面的安全测试而闻名，这次的NSS 下一代防火墙（NGFW）测试也不例外。此次测试包括超过6,600个漏洞、10个不同类别的137个逃避技术、多项性能、容量、稳定性和可靠性测试，包括五种不同的流量混合。测试证明，Check Point 解决方案经得起这些挑战的考验，其取得的成绩充分显示顶尖安全厂商的实力。

Gabi Reish表示：“参加值得信赖的、独立的第三方测试对我们来说是很重要的投入。独立的测试为我们的客户和整体市场提供了重要的安全依据。Check Point对其长期优秀表现、一贯的领导力和卓越的安全性能感到非常自豪，这在独立测评中的斐然成绩得到充分证明。”