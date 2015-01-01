SonicWall防火墙销量超300万套，合作伙伴项目报备量增长50%，

SonicWall今天宣布，公司已经超越了在销售、合作伙伴互动与支持方面设定的财务和运营目标，包括出货第300万套防火墙。这种良好的发展态势让公司荣获多项重大行业奖项并赢得了合作伙伴的认可，成为网络安全领域的领导厂商。

Francisco Partners和Elliott Management旗下的私有网络安全公司SonicWall今天宣布，公司已经超越了在销售、合作伙伴互动与支持方面设定的财务和运营目标，包括出货第300万套防火墙。这种良好的发展态势让公司荣获多项重大行业奖项并赢得了合作伙伴的认可，成为网络安全领域的领导厂商。

SonicWall总裁兼首席执行官Bill Conner表示：“在不到8个月的时间内，SonicWall的业绩已经超越了之前设定的十分积极进取的财务和运营目标。我们从第一天起就对这些投资充满信心，并相信这只是SonicWall成功故事的开端。通过部署多次创下纪录的SonicWall产品和服务，网络安全专业人士正越来越从容地应对新型网络威胁。我们拥有行之有效的管理团队、渠道合作伙伴，以及技术和服务，能够帮助企业可以更高效、更放心地经营业务。”

SonicWall合作伙伴计划签约量激增

SonicWall与全球合作伙伴建立了无与伦比的合作关系并得到他们的大力支持，成为了深受客户信赖的指导顾问。面临不断演进的安全威胁——例如近期的WannaCry勒索软件攻击，SonicWall持续不断地为合作伙伴提供创新的产品与服务以巩固双方的合作关系，例如，SonicWall面向经销商、集成商、安全管理服务提供商和安全顾问等各种渠道合作伙伴提出了SecureFirst合作伙伴计划。自2016年11月该计划推出以来，SonicWall的合作伙伴数量和销售额均实现了大幅增长。

来自90个国家的超过15,000个渠道合作伙伴已经注册了SecureFirst。

其中有4,000个合作伙伴是SonicWall的新合作伙伴。

SonicWall大学已举行超过19,000次网络安全考试

2017年3月，SonicWall推出了SonicWall大学项目，凭借SonicWall Capture实验室和威胁研究人员提供的情报，SonicWall提供基于角色的实时数字课程。这些情报来自全球超过100万个网络传感器，以及实时数据分析（通过深度学习算法得出）。SonicWall提供培训和认证项目，针对并围绕当前网络安全威胁为合作伙伴提供培训。SonicWall还推出了新的全球营销计划和激励计划，以帮助渠道合作伙伴扩展业务并为全球企业提供保护。

从项目正式推出起，合作伙伴便热烈响应，并通过SonicWall大学接受培训和认证：

SonicWall大学已经提供了超过1万小时的在线培训，并成功举行了超过19,000次的考试。

学员还完成了针对勒索软件、电子邮件威胁和加密威胁等特定领域的专业课程。

SonicWall全球销售与渠道副总裁Steve Pataky表示：“合作伙伴对我们SecureFirst合作伙伴计划和SonicWall大学项目的积极参与已经超过了我们最乐观的预期，合作伙伴项目报备量增长了50%，有2.5亿美元的新的销售机会正在跟进中。自SonicWall成为独立的网络安全公司并100%专注于渠道后，我们在向合作伙伴提供顶级支持和培训方面实现极速的进步。”

SonicWall超越了销售与客户支持的行业基准

自2016年11月以来，SonicWall和渠道合作伙伴已经携手取得了重大进步：

SonicWall售出了第300万套防火墙，印证了公司25年来在网络安全领域的领导地位。

合作伙伴项目报备量自去年11月公司独立并推出SecureFirst合作伙伴计划以来增长了50%，现有2.5亿美元的新销售机会正在跟进中。

虽然SonicWall作为一家私有公司并不披露销售数字，但根据独立市场调查公司NPD Group在CRN大会上的报告，SonicWall超越了多家大型竞争对手，在2017年第一季度的网络安全设备市场销售数量排名第二，同比增长55%以上。

除了这种强劲的增长，SonicWall也更多地专注于优化客户服务和支持：

自2017年1月1日起，SonicWall把平均排队等待时间缩短了80%。

Sonicwall将最长的排队等待时间缩短了60%。

SonicWall荣获空前的第三方验证

自成为一家独立公司以来，SonicWall凭借其业务和领导地位，一路斩获19个奖项。其中几个重要奖项包括：