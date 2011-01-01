思科荣膺Frost & Sullivan最高荣誉 引领全球防火墙市场

Frost & Sullivan 基于近期防火墙市场分析，授予思科 2017 年度 Frost & Sullivan 全球市场领导奖，表彰思科荣登防火墙市场排行榜榜首。思科在网络和安全领域长期享有盛誉，2016财年思科总销售额达487亿美元。

至顶网安全频道 07月04日 综合消息：Frost & Sullivan 基于近期防火墙市场分析，授予思科 2017 年度 Frost & Sullivan 全球市场领导奖，表彰思科荣登防火墙市场排行榜榜首。思科在网络和安全领域长期享有盛誉，2016财年思科总销售额达487亿美元。

思科的安全业务是该公司增长最快的业务。特别值得一提的是，思科在新一代防火墙市场 （NGFW）上表现出众，专注于为多个客户细分市场提供卓越的威胁防御和简化的管理选项，获得将近 19% 的市场份额。

思科针对各种客户使用案例，提供物理和虚拟思科 Firepower 新一代防火墙，ASA 5500-X 型号和思科 Meraki UTM。思科网络安全解决方案包括：

新一代防火墙 （NGFW）

独立的下一代 IPS 系统和高级恶意软件保护

统一威胁管理 （UTM）解决方案

Frost & Sullivan 高级行业分析师 Chris Rodriguez 表示：“思科的新一代防火墙高度集成；例如，具备 FirePOWER 服务的 ASA 5500-X 将防火墙与适用于网络的思科 Firepower 下一代 IPS（NGIPS）和思科高级恶意软件防护（AMP）相结合，以帮助阻止已知的、未知的和高级的威胁。此外，采用思科 Firepower NGFW 平台提供的灵活选项，客户可以在关键网络边界、数据中心和云中部署所需级别的保护。”

思科可面向各种各样的使用案例和网络环境（包括中小企业 [SMB]、分支机构、企业网络和数据中心）提供多种 NGFW 和 UTM。提供的产品包括：点击此处了解详情

具备 FirePOWER 服务的 ASA，适用于 SMB、商业和企业应用

Firepower 2100 系列型号，针对互联网边缘使用案例进行了性能优化

Firepower 4100 系列，适用于高速网络和数据中心

Firepower 9300，适用于运营商和园区

Meraki UTM 防火墙设备，适用于需要云管理和简化调配的分布式企业

思科新一代防火墙通过两种方式为组织提供价值：第一，替换多点产品（防火墙、IPS 和恶意软件沙盒），通过卓越的威胁防御阻止更多威胁并实现整合；第二，思科针对单实例、集中和云管理的客户需求简化管理，可显著降低运营成本。

作为全球最大的安全研究团队和分析威胁情报数量最多的组织，思科Talos为思科新一代防火墙提供全局威胁情报信息能力，使其成为威胁防御、勒索软件检测、网络应用漏洞防御的利器；同时通过与网络产品结合，能够实现普通新一代防火墙无法达到的防御广度和深度。

思科通过内、外部研发的结合，继续积极地扩大安全产品组合。近年来，思科收购了多家新兴和市场领先的安全公司，包括 Sourcefire、ThreatGRID、Cognitive Security、OpenDNS、Lancope 和 CloudLock。思科始终坚持勇于进取的开发和集成策略，以有效应对狡猾多端的攻击者，并积极解决全球全数字化转型带来的未来安全挑战。

Frost & Sullivan 最佳实践奖旨在表彰全球各个地区和市场的企业，包括其杰出成就以及在领导力、技术创新、客户服务和战略产品开发等方面的卓越表现。行业分析师通过深入访谈、分析以及广泛的次级调研来比较市场参与者和衡量表现，确定业内的最佳实践。

点击以下链接，选择最适合您的新一代防火墙：

http://www.cisco.com/c/zh_cn/products/security/firewalls/index.html?stickynav=1