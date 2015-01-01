360虚拟化下一代防火墙入驻青云 引领云端防护新思路

日前，360虚拟化下一代防火墙（以下简称“360虚拟化防火墙”）正式入驻青云QingCloud AppCenter，开始为云端用户提供边界安全防护解决方案。

至顶网安全频道 07月03日 综合消息： 日前，360虚拟化下一代防火墙（以下简称“360虚拟化防火墙”）正式入驻青云QingCloud AppCenter，开始为云端用户提供边界安全防护解决方案，360虚拟化防火墙可以帮助云端用户实现快速接入公有云基础设施，轻松完成云端业务的安全防护系统搭建。

青云QingCloud 是一家技术领先的企业级云服务商和云计算整体解决方案提供商，也是一个基于云模式的综合企业服务平台。青云QingCloud 致力于为企业用户提供安全可靠、性能卓越、按需、实时的 IT 资源与管理服务，并携手众多生态合作伙伴共同构建云端综合企业服务交付平台。

随着云计算的大规模普及，越来越多的政企用户开始把业务部署在云端，云端业务和数据的安全迫在眉睫，虚拟化防火墙成为了云端安全防护的第一道防线，在云环境中，360虚拟化防火墙可以部署在更靠近虚拟机的位置，能够对云环境中南北流量进行隔离防护，同时还可以针对虚拟环境中威胁做到精准发现。

360虚拟化防火墙集成了访问控制、应用层威胁防护等一系列网络安全功能，并通过威胁情报订阅服务实现高级威胁的实时检测，可有效满足云环境下用户在云边界的安全域隔离、访问控制、威胁防护、失陷检测和安全管理等需求。

青云QingCloud合作伙伴与生态系统部总经理田华表示，“为客户构建安全无虞的云上系统是QingCloud矢志追求的目标。携手安全领域的领军企业360企业安全，是我们前行中重要的一步。未来我们还将多维度、多领域，与众多优秀企业一起合作，构筑为客户真正贡献价值的云上生态。”

360企业安全集团副总裁王伟表示，“云计算安全是未来网络安全的一大趋势，与青云的此次合作，是360防火墙产品线布局云安全市场的重要一环。未来，360虚拟化防火墙将尽可能多的适配国内外知名大型公有云和混合云平台，同时完善与360云安全管理平台的结合，满足更多政企用户私有云环境下的不同应用场景需求。”

未来，青云QingCloud与360企业云安全还将联合推出更多基于QingCloud AppCenter的云安全应用，包括网站云监测系统、网站应用安全云防护系统、云安全管理系统等，为QingCloud用户提供多方位的云安全保障，打造全面可控的云上安全体系。



