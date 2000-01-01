2017首届中国数据安全峰会——数据安全宣言

数据安全宣言发起人：

华途董事长&总裁 谢永胜

中国保密协会：杜虹会长

浙江省网信办副主任：马晓军

解放军少将：冯燕春

中国计算机学会计算机安全专业委员会主任：严明

中科院信息工程研究所党委副书记：孙德刚

国家保密局监督检查司副司长：李学锋

国资委保密办副主任：冯振中

浙江省国家保密局原局长：杜德荣

数据安全宣言全文：

值此首届中国数据安全峰会成功举办之际，作为承办单位，浙江华途信息安全技术股份有限公司与所有莅临峰会的领导、专家、学者及业界同仁一道，为推动业界乃至政府、企业、及社会组织、个人重视数据安全，切实加强数据安全保护，秉持“共建数据安全、共享安全数据”主旨，提出如下倡议。

一、充分认识当今时代数据的重要价值与作用

我们生活在一个充满“数据”的时代，我们日常生产生活都在不断产生新数据，“堆砌”着数据大厦。数据与我们的工作生活息息相关、须臾难离，同时也正在改变各国综合国力，重塑未来国际战略格局。习近平就曾经指出：“大数据是工业社会的‘自由’资源，谁掌握了数据，谁就掌握了主动权。”。国家第十三个五年规划纲要也明确提出,要实施国家大数据战略，“把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新”。

二、数据安全关乎国家安全及社会、企业、个人安全

习近平同志指出，很多科学技术都具有“双刃剑”的属性，“一方面可以造福社会、造福人民，另一方面也可以被一些人用来损害社会公共利益和民众利益”，因而强调必须将数据安全纳入到国家安全视野中来审视与思考。

《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》强调，要“科学规范利用大数据，切实保障数据安全”，体现出国家层面对数据安全的高度重视。实际上，未来国家层面的竞争力将部分体现为一国拥有数据的规模、活性以及解释、运用的能力，数据主权将成为继边防、海防、空防之后另一个国与国之间博弈的空间。由于大数据的无所不包，数据的产生和应用无所不在，数据安全同样关系到各类社会组织的正常运行，关系到企业的正常经营和发展，关系到我们每个人的切身利益。

三、齐心戮力，为“共建数据安全，共享安全数据”而不懈努力

“共建数据安全，共享安全数据”，就是要在确保数据安全的前提下，更好地发挥和挖掘数据的潜在价值，创造更好的社会和经济效益。为此，我们共同努力：

打造良好的数据安全生态圈。要积极响应国家号召，从法律、制度、文化、宣传、培训等多方面入手，培育全社会数据安全的思想意识、法律体系和行为习惯。

尽快形成完备的数据安全产业链。要围绕数据全生命周期安全保护，从终端、网络、存储、传输等不同方面，加大技术研发和产品推广，形成完备的数据安全产业链，为客户提供优质高效服务。

积极抢占全球的数据安全制高点。要站在为国分忧的高度,自觉履行肩负的历史使命和社会责任，积极正视和面对大数据时代网络空间的大国博弈，瞄准数据安全的核心技术和关键环节，加大科技研发和技术推广，助力我国早日抢占全球数据安全制高点。