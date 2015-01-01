Check Point支招防御Petya勒索软件攻击 避免下一次攻击

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来源：至顶网安全频道 2017年6月30日
关键字：Check Point Petya 网络安全防御
Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司的安全事故应对小组一直关注由Petya恶意软件变体引发的多起全球大型感染威胁。Petya在2016年首度肆虐，目前正在用户网络中横向移动策动攻击，它利用危险漏洞“EternalBlue”进行传播，这与在五月爆发的WannaCry攻击相同。它首先对乌克兰的金融机构发起攻击，之后迅速蔓延，特别是在欧洲、美洲和亚洲。
Petya勒索软件像先前发生的WannaCry攻击一样迅速在企业网络中蔓延。然而，它有一点与WannaCry及其它勒索软件不同， Petya不是对受感染的计算机上的个别文件进行加密，而是对计算机的整个硬盘驱动器进行加密。
Petya攻击事件簿
此次勒索软件攻击从乌克兰开始，并且给整个国家的关键基础设施造成了巨大的破坏，之后攻击蔓延至欧洲，感染了众多企业。根据猜测，这轮Petya的感染源自乌克兰的会计软件供应商M.E. Doc 的软件更新，软件更新包被推送给公司的客户，但M.E. Doc对此否认。
在攻击开始的24小时内，受害人支付赎金后也无法解锁文件，黑客使用的电子邮件账号已经被邮箱服务提供商冻结，黑客无法访问存放赎金的比特币钱包。据悉，黑客收到的赎金不到10,000美金比特币。
在Petya 攻击的同时，Check Point研究小组监测到Loki bot通过受感染的RTF文件进行传播，该文件为受感染的设备安装了凭证窃取应用程序。但是，目前这两个攻击似乎并没有直接的联系。
攻击带来的警示
从最近的几起全球勒索软件攻击中，Check Point总结出三点供企业参考：
如何做好防御工作？
这轮勒索攻击显示出两个趋势：第一，恶意软件的新变体能以极快的速度在全球范围内传播。第二，尽管有WannaCry的先例，很多公司仍然没有做好充足准备，防止同类型的攻击渗透网络。这些攻击有巨大隐患，从乌克兰的关键基础设施受到的影响可窥一斑。并且，感染快速传播的后果是严重影响日常生活，重要服务设施瘫痪，干扰正常秩序。
立即采用全部安全补丁
事实上被Petya和WannaCry勒索软件利用的漏洞，其有关的安全补丁在几个月前已经发布，各个机构应立即为其网络安装这些补丁。同时，当新补丁推出时，他们需要确保实时更新。
下一代威胁防御抵抗攻击
企业需要在攻击发生之前做好预防。要应对此等攻击，等它们发生之后再去监测为时已晚，损失已经造成。下一代威胁防御能在攻击进入网络之前扫描、封锁和过滤可疑文件内容，这一点十分关键。同时，工作人员接受安全教育也非常重要，要让他们意识到未知来源的邮件，或者看似来自熟人的可疑邮件均有潜在风险。
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