【C3观点】移动化应用打碎网络边界 虚拟化助推移动安全LEVEL UP

BYOD设备的大规模应用却使得企业安全防护的边界日渐模糊，移动终端的安全威胁也呈指数级增长，这给企业的数据资产带来了严重威胁。

如今，BYOD（员工自带设备办公）在企业中的普及度越来越高，移动化已经成为众多企业拓展生产力、推动工作流程飞驰的重要工具。但是，BYOD设备的大规模应用却使得企业安全防护的边界日渐模糊，移动终端的安全威胁也呈指数级增长，这给企业的数据资产带来了严重威胁。在即将召开的C3安全峰会·2017-移动安全论坛上，与会专家将会带来业内最前沿的移动安全防护技术与解决方案，为移动应用化险为“益”，共达指尖美好愿景。

移动化不断LEVEL UP 安全与效率成两难抉择

移动化，是近十年来企业工作流程发生的最大变化。在十年之前，移动设备往往只应用于语音和即时通讯等简单工作之中，如今，移动终端设备已经在工作流程审批、项目协作、人员管理等方面发挥着至关重要的作用，并已成为政府、金融、能源等行业深化创新的重要方式。但与此同时，移动化的不断升级，特别是BYOD模式的全面引入，却使得企业面临着前所未见的安全威胁。基于网络边界的传统防护模式难以阻挡数据泄露、恶意软件感染等恶意威胁的进一步蔓延，金融欺诈、勒索软件感染等现象更是屡见不鲜。

亚信安全移动安全资深专家金敬秀表示：“在BYOD模式中，移动设备的所有权往往属于员工个人，其移动化的属性也决定着这些设备经常需要在外网环境中使用。在这种无边界、不设防的场景下，企业将难以掌握个人终端的防护设施和数据交换行为，一旦黑客在外网环境下攻击移动设备，或者员工主动将企业机密数据散播出去，都将给企业的数据资产带来严重的安全威胁。此外，由于企业安全防护能力难以覆盖到移动设备，越来越多的黑客选择将移动设备作为攻击跳板，并横向感染企业的PC、服务器，伺机执行

更多的攻击行动。”

虚拟化为移动安全指明LEVEL UP之路

很多人已经想到，既然企业很难将安全防护能力覆盖到移动设备的所有场景，企业数据只要存在于移动设备上，就不可避免的暴露在边界之外，那么是不是可以从企业数据本身入手，将企业数据保护起来呢？打破思维定势，安全策略LEVEL UP之后，员工既能远程访问业务内核，机密数据又无需在移动设备中落地，这样既确保了移动化的敏捷性，又能最大限度的提高安全性。

事实上，移动虚拟化已经为这一思路提供了实现条件。采用虚拟移动基础架构(Virtual Mobile Infrastructure)技术，能够在移动设备上为用户提供一个专属的安全虚拟工作区，在虚拟工作区内，用户可以自由的访问企业数据与应用，由于这些数据并不存储在移动设备上，所以用户脱离工作区之后将无法访问数据。通过这种方式，可以确保移动应用数据不出数据中心（数据“不落地”），从而有效保障企业数据的机密性，不改变员工移动设备的所有权。

在移动安全抢滩应用中，我国政府、金融、能源等行业中已有相关成功案例，其方案重心也正逐渐向“移动设备管理+虚拟化桌面”LEVEL UP。基于数据安全的移动设备管理解决方案可以解决数据资产管理、合规化等方面的问题，基础安全功能还可以摆脱网络的强依赖，将安全策略从移动终端转移到云数据中心层面，便于企业进行集中的安全管控。

从移动化到万物互联 移动安全未来将如何进化

毫无疑问，随着物联网时代的到来，智能终端高速发展和移动应用程序指数级增长，针对企业移动化漏洞的数据窃取攻击将会愈来愈多，黑客不但变得更加专业，泄密渠道也会隐藏的更深。对此，金敬秀表示：“随着移动化全面融入企业工作流程，不仅网络的边界不断模糊甚至消亡，设备的边界也将模糊化，数据本身成为将成为最重要的安全管理对象。”

要适应移动化的快速演进，显然需要更先进的安全防护理念与技术。在即将举行的C3安全峰会·2017会议上，来自运营商、互联网企业、网络安全厂商的与会专家会对移动化安全的未来进行深入探讨，向我们揭示移动化安全下一步的LEVEL UP方向。

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