Petya勒索软件突袭 Check Point 发表分析简报及支招应对方法

Check Point研究实验室发表Petya简报详情，显示这次攻击也采用了Loki Bot来进行凭据盗窃。分析还发现此款勒索软件采用“横向移动”(Lateral Movement) 方式进行攻击，能充分利用服务器信息区块（SMB）的漏洞。

勒索软件攻击一波未平，一波又起，正当全球企业对WannaCry犹有余悸之际，6月27日又爆发了一起新一轮的大规模勒索软件攻击，目前影响最严重的是乌克兰，包括乌克兰中央银行、政府机构和私人企业都受到攻击。

尽管这轮攻击所采用恶意软件尚未确定，但一些研究人员推测它是Petya的一种变体，此种勒索软件不是针对单个文件而是对整个硬盘驱动器进行加密。 Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司的分析显示，这次攻击也采用了Loki Bot来进行凭据盗窃。分析还发现此款勒索软件采用“横向移动”(Lateral Movement) 方式进行攻击，能充分利用服务器信息区块（SMB）的漏洞。

Check Point研究实验室发表的简报详情如下：

Loki-Bot恶意软件的感染链如下：RTF文件下载受感染的xls，其中包含恶意的js脚本，从而从另一个放置区域提取可执行文件，可执行文件是Loki Bot。

Petya勒索软件利用SMB漏洞进行“横向移动”攻击，这与WannaCry中使用的漏洞有点不同。我们会持续更新具体细节。

Loki Bot的感染载体如下：包含RTF文件的恶意电子邮件。 RTF利用CVE-2017-0199下载xlsx诱饵文件。 “xlsx”文件的二进制文件包含由RTF文件执行的js脚本。当它运行时，脚本下载Loki的exe文件并执行它。

目前仍然没有确定Loki-Bot与勒索软件攻击有关。

Petya的“横向移动”利用服务器信息区块（SMB）协议和HTTP流量，受感染的机器通过发送ARP请求扫描内部网络。然后对此进行回应的机器将启动SMB通信，稍后添加HTTP通信。最终，这两台机器都被加密，通信停止。

Check Point正密切关注该勒索病毒的攻击，并会及时发表更新简报。以下是Check Point 关于抗拒勒索软件的方案建议：

采用Check Point SandBlast, SandBlast Agent和Anti-Bot防御Petya勒索软件和Loki Bot的攻击

CheckPoint IPS可防御相关的SMB漏洞

Sandblast:https://www.checkpoint.com/products/sandblast-network-security/

Sandblast Agent:https://www.checkpoint.com/products/endpoint-sandblast-agent/

Anti-bot:https://www.checkpoint.com/products/anti-bot-software-blade/

IPS:https://www.checkpoint.com/products/ips-software-blade/

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http://freports.us.checkpoint.com/petyavar/