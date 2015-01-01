Petya勒索软件突袭 Check Point 发表分析简报及支招应对方法

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源：至顶网安全频道 2017年6月30日
关键字：Check Point 勒索软件
勒索软件攻击一波未平，一波又起，正当全球企业对WannaCry犹有余悸之际，6月27日又爆发了一起新一轮的大规模勒索软件攻击，目前影响最严重的是乌克兰，包括乌克兰中央银行、政府机构和私人企业都受到攻击。
尽管这轮攻击所采用恶意软件尚未确定，但一些研究人员推测它是Petya的一种变体，此种勒索软件不是针对单个文件而是对整个硬盘驱动器进行加密。 Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司的分析显示，这次攻击也采用了Loki Bot来进行凭据盗窃。分析还发现此款勒索软件采用“横向移动”(Lateral Movement) 方式进行攻击，能充分利用服务器信息区块（SMB）的漏洞。
Check Point研究实验室发表的简报详情如下：
Check Point正密切关注该勒索病毒的攻击，并会及时发表更新简报。以下是Check Point 关于抗拒勒索软件的方案建议：
Sandblast:https://www.checkpoint.com/products/sandblast-network-security/
Sandblast Agent:https://www.checkpoint.com/products/endpoint-sandblast-agent/
Anti-bot:https://www.checkpoint.com/products/anti-bot-software-blade/
IPS:https://www.checkpoint.com/products/ips-software-blade/
点击以下链接查看我们的深度分析：
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。