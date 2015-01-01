核心安全三重保障，新华三防火墙守护草原网络天空

众所周知，运营商级核心网对于网络、设备的连续稳定性运行要求极为苛刻，新华三的高端防火墙M9000之所以能够在这一项目中脱颖而出，成功中标，主要是凭借其运营商级的可靠性设计。

在近期的内蒙古移动核心网分组域SAE-GW工程招标中，新华三成功中标数十台高端防火墙M9000，占据内蒙古移动核心网分组域工程第一份额，充分显示了新华三在“三大一云”的“大安全”领域备受称道的研发创新能力及技术优势。

H3C SecPath M9000高端旗舰防火墙

内蒙地域广阔，东西跨度大，造成地市到省干线光缆过长，使得较远地市LTE基站到核心网时延偏大，严重影响用户感知。针对于此 ，同时考虑到内容源Cache/CDN的全面下沉，以及后续手机视频及高清业务的开展，内蒙古移动启动了核心网分组域SAE-GW下沉工程。

众所周知，运营商级核心网对于网络、设备的连续稳定性运行要求极为苛刻，新华三的高端防火墙M9000之所以能够在这一项目中脱颖而出，成功中标，主要是凭借其运营商级的可靠性设计。通过SCF（安全集群系统）技术，M9000可以实现多框集群和异构集群，以实现灵活管理和弹性扩展，提供网络可靠性保障；系统关键业务单元均采用冗余备份设计，主控引擎采用1+1备份，独立交换引擎采用3+1备份，最大化降低风险；主控与交换分离的架构避免了主控故障对于业务数据交换的影响，接口与业务引擎分离的架构有效保证了网络与安全业务故障隔离。这为网络、设备的连续稳定性运行提供了三重保障。

此前，新华三全线入围2016年中国移动和中国联通防火墙集采，以优异的性能和过硬的品质，为运营商网络安全保驾护航。面向未来，新华三下一代防火墙会进一步满足云网融合新形势下用户的关键需求，全面防范各类复杂的网络威胁，为用户打造“云网端”的主动防御体系。