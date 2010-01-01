一人一机一密码：锐捷灵活办公为鲁嘉涂料配备“Wi-Fi安全钥匙” 

自从有了Wi-Fi以来，用户就不得不面对着密码被他人破解的风险，尤其是在“蹭网神器”大行其道的今天。

自从有了Wi-Fi以来，用户就不得不面对着密码被他人破解的风险，尤其是在“蹭网神器”大行其道的今天。虽然有一些高级安全防护手段，但因其建设成本非常高，并不适合中小微企业。于是，很多中小企业无线网都采用了“家用级”的PSK认证，不仅无法阻止“非法蹭网”的事件，更有可能带来数据泄密的安全隐患。面对这一现状，部署了锐捷灵活办公方案的鲁嘉涂料办公楼，通过“一人一机一密码”的方式，给企业无线办公网络的安全应用带来了诸多启发。

办公网上到底有没有“隔壁老王”?

鲁嘉涂料（福建）有限公司，是一家大型的涂料、涂装综合型企业，其总部位于福建福州，旗下拥有多个驰名品牌。为使产品结构更加合理，更具技术含量及市场竞争力，公司在建立ERP系统的同时，针对办公网络也进行了改建工作：在有线网络的基础上，公司购买了家用路由器，部署了支持移动办公应用的无线网。但是，公司领导一直有一个担忧，公司的无线网络是不是足够安全，会不会威胁到ERP系统？另外，在不断升级带宽之后，这张无线网却“时好时坏”，也让人怀疑是不是有人在蹭网。

确实，从无线专业角度来看，鲁嘉公司前期无线网络并不安全。一般购买家用路由器的企业，无线准入都是用家用级PSK（一个网络一个密码），然而现在大量涌现的Wi-Fi分享类APP早已使得PSK安全形同虚设。只要有一个员工没有网络安全意识，手机里安装了“万能钥匙”之类的APP，或者随意把密码分享出去，“隔壁老王”很容易就可通过无线接入到内部网络来，不仅可以下载视频、玩游戏，更会危及到产品配方、财务数据、销售数据，员工个人信息也十分容易泄露。

其次，鲁嘉涂料的办公楼一共有三层，每层约300平米，采用大功率家用AP部署。管理员经过反复调试，采用一层楼一个信号名称（SSID）的方式，保证每层楼可以接入到信号最好的AP上。但如果人员跨楼层活动，就需要重新断开原网络，关联新的楼层信号。此时如果没有关联到近处的AP，反而接入了远端的AP，终端的上网速率就会大幅下降。

灵活办公独创“一人一机一密码”

公司领导认为必须彻底排除网络安全隐患。无线虽小，牵扯却广。一套兼顾体验、运维和安全的无线建设，需要接入AP、控制器AC、认证系统、运维管理系统等各种组件，更需要配备专业技术人员。这对于鲁嘉涂料来说，将导致投资成本居高不下。为此，锐捷网络为鲁嘉涂料推荐了无线灵活办公方案，其中包含了锐捷独创的P-PSK（Personal Pre-Shared Key）准入认证，即可实现“一人一机一密码”的高安全无线防护。

但是，鲁嘉兼管网络的小陈却担心，部署P-PSK是否会带来后续维护的麻烦？对此，锐捷工程师通过深入沟通，详细讲解了P-PSK的实现方式。

首先，锐捷P-PSK认证具备802.1x级别的安全以及传统PSK的易用性。对于鲁嘉的使用者来说，使用习惯不变，和传统的PSK认证一致，但却杜绝了Wi-Fi共享密钥的弊端。其次，P-PSK只需要一个AC就可以实现，不需要增加认证服务器设备。最后，帐号添加与回收的工作非常容易，无网管经验也可以操作。除此之外，即将正式实施的《中华人民共和国网络安全法》要求，所有网络准入需提供身份信息，而P-PSK则是中小企业符合该法规的最好实践。

锐捷灵活办公解决方案的特点就是灵活简单，鲁嘉涂料采用锐捷RG-AP520-I实现了全楼办公区域的全覆盖，并用WIS对无线接入信号进行了优化调整，确保信号无死角，让每个员工接入后都能体验到极速上网的感受。值得一提的是，本次网络调整，从部署到优化，锐捷无线灵活办公方案落地只用了1个小时的时间。

方案升级后，员工满意老板放心

部署好后，负责网络的小陈在控制器的EWEB页面上，给所有的员工分配了P-PSK帐号，供员工接入认证。员工首次接入后，后台自动记录了终端的MAC地址和密码的对应关系，如下图所示。

图：自动记录“终端+MAC地址+密码”的对应关系

重新部署后的Wi-Fi网络实现了简单易行的高安全性接入，同时把上网体验不好的问题彻底解决。

对于新部署的锐捷灵活办公方案，小陈表示：“通过测试，当一台手机用‘万能Wi-Fi’分享密码后，其他获取到密码的手机也不能上网，这下我们老板就不会总是问我无线够不够安全了。”

总经理助理小孙也表示：“这套方案确实比原来的好用很多，在楼层之间移动，网络一直保持顺畅连接，特别便于我随时使用微信和同事沟通工作，由于只要输一次密码，使用起来也非常方便。“

“现在的网络解决了一直困扰公司的无线安全问题，让我放心把业务放在无线网络上，体验也提升了很多。总体部署成本不高、施工工期快，后续也没有什么运维成本，这个方案确实不错。” 鲁嘉公司总经理童总对应用体验的中肯评价，也为锐捷网络的新方案点下了最宝贵的一个“赞”。