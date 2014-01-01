中建信息（834082）与亚信安全达成战略合作 双重安全为您保驾护航

亚信安全服务器深度安全防护系统，正式登陆中建信息信云门户平台。

近日，中建材信息技术股份有限公司（以下简称：中建信息 证券代码：834082）与亚信安全达成战略合作，标志着中建信息在云转型道路上又一座里程碑的确立。自此亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security as A Service，DSaaS）正式登陆中建信息信云门户平台。

近期谈虎色变的勒索病毒“WannaCry”迅猛爆发，其影响之大、波及之广，引起了公众对于网络安全的广泛关注，也引发了业内对于云安全的热议。

作为云与大数据的安全技术领导者，亚信安全是国内首个抵御WannaCry勒索蠕虫的厂商，其深耕网络安全领域多年，为用户提供国际领先的产业互联网安全技术和解决方案。

作为中国最优秀的ICT产品增值分销商之一，中建信息以往为人所熟知的身份是微软Office 365和Azure业务的金牌合作伙伴和总代理商，是华为、SAP、甲骨文等众多国内外重量级的独立软件开发商（ISV）的SaaS解决方案服务商。

此次与亚信安全达成战略合作，也宣告着全新起航的中建信息在向ICT资源集成及咨询服务提供商“航线上”的又一次成功突破。

中建信息软件与应用事业部总经理王乔晨表示：“随着云时代的到来，公有云网络安全问题俨然已成为重要的行业话题，云端网络安全是大多数企业用户考虑是否上云的主要顾虑。中建信息此次与亚信安全达成战略合作，是希望整合更多的优质合作伙伴资源，打造线下线上全方位云生态体系，为客户提供一站式服务输出。与此同时，公司还设立了安全事业部，组织了一支专业团队长期聚焦在云安全领域，为更多的客户提供云业务的增值服务。”

此次中建信息与亚信安全的合作，也必将为云端信息安全行业及产业创造更多的生态价值。未来，中建信息将通过这种双赢的合作模式，成为中国立足服务于“互联网+”，引领行业发展的企业ICT资源整合服务提供商领导者。