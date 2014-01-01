亚信安全为Azure国内用户提供公有云虚拟机安全解决方案

亚信安全宣布与中建材信息技术股份有限公司合作，其产品亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security as A Service，DSaaS）将在中国提供基于Azure的安全服务，为Azure中国用户提供灵活的自动化安全防护能力。

近日，云与大数据安全的技术领导者亚信安全宣布与中建材信息技术股份有限公司（以下简称中建材信息）合作，其产品亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security as A Service，DSaaS）将在中国提供基于Azure的安全服务，为Azure中国用户提供灵活的自动化安全防护能力。

自云计算问世以来，云安全就成为云计算技术的重要领域，并已经在反病毒、威胁发现等领域获得了广泛应用。随着用户业务云化进程的不断加速，云技术提供商和云安全解决方案提供商的合作也成为大势所趋。作为基于微软技术的Office 365和Azure的金牌合作伙伴和总代理商，中建材信息为该云安全解决方案提供运营与渠道支持，携手亚信安全推出针对渠道合作伙伴的培训、奖励等措施，为用户及合作伙伴提供安全可靠的云安全保障。

亚信安全副总裁刘科表示：“亚信安全始终致力于建设云平台生态圈，我们希望将云安全服务通过Web API的形式整合到VMware、AWS、微软、Citrix、H3C、华为、浪潮等合作伙伴的云计算服务之中，携手打造面向未来的云安全生态平台。希望此次合作为中国Azure用户提供更加灵活的云安全选择，保障云业务与数据的安全。”

微软大中华区副总裁及通用企业与渠道事业部总经理包嘉峰表示：“亚信安全是微软企业云联盟的成员，拥有超过 20 年的 Microsoft 金牌认证合作伙伴资质。我们期待亚信安全服务器深度安全防护系统DSaaS的技术能力，为Azure用户提供良好的云安全体验选择。”

中建材信息软件事业部总经理王乔晨表示：“中建材信息致力于探索云生态下的解决方案整合服务提供商模式，不断努力追求云时代传统总经销商的价值定位。中建材信息希望通过打造线下线上全方位云生态体系，整合优质合作伙伴资源，为客户提供一站式服务输出。随着公有云的普及，云上安全越来越重要，近期爆发的WannaCry病毒影响之大就说明了这种趋势。亚信安全是业内领先的云安全解决方案商，我们相信此次与亚信安全的合作，可以给客户及合作伙伴带来更加可靠的云安全保障服务。”

亚信安全通过DSaaS为Azure云平台用户量身打造全面且灵活的安全防护功能，可确保用户自信从容地迁移到云，并提供灵活的自动化安全防护能力。如主动保护混合和云环境功能，能够使用户超越被动检测，通过基于主机的入侵防御积极主动地为物理、虚拟和云环境抵御各类攻击。而全套安全功能可在一个产品中提供 IDS/IPS、防恶意软件、内容过滤、完整性监控、日志审查和防火墙。

此外，DSaaS专为 Azure用户进行了安全功能的优化和集成，将基于主机的控制功能集成在一个产品中，提供轻量级客户端，并支持与 Chef、Puppet、Power Shell 等云计算管理工具配合使用，可在云环境中轻松实现无缝扩展。DSaaS还提供灵活的部署和定价选项，可按需购买、灵活配置、即付即用。

未来，亚信安全还将与微软及中建材信息持续展开合作，打造可持续发展的云生态环境，为渠道合作伙伴提供技术培训和服务支持。与此同时，亚信安全服务器深度安全防护系统DSaaS公有云安全解决方案，也将为中国更为广泛的公有云提供全面的专业安全防护。