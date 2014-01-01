“智慧安全·御见未来” 2017蓝盾股份新产品发布会圆满落幕

近年来，蓝盾股份将“智慧安全”的理念融入到产品研发设计中，紧密结合用户需求及用户体验，研发着力点从网络系统安全、数据安全深入到业务应用安全等各个层面，坚持技术创新，深化安全技术内涵，不断打造精品。

6月28日，2017蓝盾股份新产品发布会在北京隆重举行，本次发布会以“智慧安全·御见未来”为主题，由蓝盾股份副董事长兼总裁柯宗贵、高级副总裁韩炜、首席技术官杨育斌、子公司天锐锋总经理李翠微、子公司蓝盾新微总经理孟政等公司领导及业界专家及信息安全工作者们齐聚一堂，共同探讨网络和信息安全面临的挑战与对策，揭开未来智慧安全神秘面纱。

近年来，蓝盾股份将“智慧安全”的理念融入到产品研发设计中，紧密结合用户需求及用户体验，研发着力点从网络系统安全、数据安全深入到业务应用安全等各个层面，坚持技术创新，深化安全技术内涵，不断打造精品。本次发布会上，蓝盾AI防火墙、蓝盾态势感知平台、蓝盾云安全产品、蓝盾企业移动信息化安全管理平台（蓝盾S-EMM）、蓝盾新微智慧眼监控雷达（BDS-100 智慧眼）、蓝盾业务应用安全审计平台等六款智慧安全重磅产品及解决方案悉数登场亮相，发力信息安全行业最前沿实践。

据悉，蓝盾AI防火墙是通过机器学习模型快速判定安全威胁的新一代智能防火墙；蓝盾态势感知平台利用大数据技术实现实时评估整体网络的安全态势；蓝盾云安全产品可形成完整的云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全解决方案；蓝盾企业移动信息化安全管理系统使业务单位能够轻松应对各类应用场景的安全问题；蓝盾新微智慧眼移动目标监控雷达可全天候对目标进行跟踪和识别；蓝盾业务应用安全审计平台实现了对业务操作行为的实时监管、操作留痕，对违规操作的预警预测和追溯倒查。

网络强国战略写入“十三五”规划后，中国网络安全产业快速推进。今年是实施“十三五”规划的重要一年，是中央军民融合发展委员会成立的第一个年头，是我国网络安全法正式实施的第一年，也是蓝盾股份上市五周年以来锐意创新、硕果满载的一年。作为智慧安全领导者，蓝盾股份持续推进“大安全”产业发展战略，依靠“内生+外延”双轮提供的强劲驱动，在网络安全行业进行积极的前沿探索，不仅业务板块得到了迅速的发展和扩张，经营成果亦连年取得耀眼佳绩：2016年蓝盾股份年收入15.74亿，5年内实现450%多的快速增长，构建了更具价值的“大安全”产业生态版图。

目前，蓝盾股份已形成安全产品、安全方案、安全服务、安全运营“四位一体”联动发展的经营模式，并不断推进全线安全产品的高性能化和国际化，将“云计算安全、大数据安全、移动安全、工控安全”等新兴技术应用安全提升到新的战略高度，尤其是加强云安全及云解决方案能力的构建与输出，引入硅谷“机器学习”等一系列前沿技术，打造了高精尖“蓝盾”技术名片。业内专家认为，本次发布会中亮相的产品，各方面均代表信息安全领域更前沿的技术，全面诠释了“智慧安全·御见未来”的真谛。同时，本次发布会是一次全面了解中国网络与信息安全现状、聆听网络安全从业者洞察与感知的重要良机。

蓝盾股份副董事长兼总裁柯宗贵表示，蓝盾股份未来将继续围绕“大安全”产业发展战略，通过投资参股更多技术领先、行业经验丰富的公司，连结协同网络安全、军工安全、互联网安全三大方向的技术价值、渠道价值、品牌价值及行业应用价值；通过持续的自主研发、技术合作及投资并购，构建更为完整的“大安全”产业生态版图。

站在上市以来第二个五年的开端，展望未来，蓝盾股份将秉承“智慧安全领导者”的理念与使命，继续乘势而上、铿锵前行，积极投身网络强国建设，续写智慧安全未来新篇章。