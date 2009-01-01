启迪国信“云+端”战略 助力政企数字化转型

近日，江苏硅谷·数字产城高峰论坛在江苏句容成功举办。论坛着重从数字经济、产城融合等方面，深入探讨了启迪数字产城模式。作为国际领先的企业安全移动解决方案提供商，以及启迪控股旗下企业和启迪数字集团核心企业，启迪国信应邀出席了论坛。

近日，江苏硅谷·数字产城高峰论坛在江苏句容成功举办。论坛着重从数字经济、产城融合等方面，深入探讨了启迪数字产城模式。作为国际领先的企业安全移动解决方案提供商，以及启迪控股旗下企业和启迪数字集团核心企业，启迪国信应邀出席了论坛。并发表了题为《启迪国信“云＋端”战略助力政企数字化转型》的精彩演讲。

据悉，江苏硅谷是江苏省重大项目，总投资超200亿元，由句容市政府与启迪控股合作开发。江苏硅谷以扬子江城市群高速互联计划为背景，积极引进启迪控股旗下相关产、学、研等各类项目，拟在句容市建设数字产城示范，打造数字园区、数字产业、智慧句容等数字产城为核心的高技术产业基地，以支持句容市科技、产业、创新、人才等领域的战略发展。

与会嘉宾、启迪国信首席架构师杜东明在演讲中表示：“数字化进程对商业产生了深刻影响，云计算成为至关重要的IT基础设施，大数据也将支撑决策和业务。数字化业务的快速发展的同时也引入了全新的安全威胁，云服务中断、数据篡改、用户隐私数据泄露等安全威胁不仅考验着业务可用性，也对用户的应用体验带来严重影响。同时，对于金融机构、物流、机场、会展、连锁店等组织来说，巨大并快速增长的网络流量需求将迅速耗竭云端的存储与处理能力，给数字化业务的发展带来极大的挑战。”

为了帮助政企客户应对数字化挑战，启迪国信启动了“云+端”数字化战略，在移动化、云计算、物联网、大数据、AI、智慧城市方面开展了广泛布局。启迪国信推出的数字化平台整体解决方案包含了底层的基础架构资源云，中间层的开发测试云、应用托管云，以及大数据、人工智能、深度学习等应用，实现了对解决方案构成的技术支撑。解决方案尤其通过安全接入提供给政企客户，可以为客户提供覆盖云到终端，衔接现场、办公室、家庭的无缝应用体验。

“目前，启迪国信正致力于促进旗下多层次产品线协力，拟打造涵盖从基础云、应用云、能力云到统一移动端平台的完整体系。并借助智能移动设备载体，帮助政企客户最大化实现具体应用价值。未来，启迪国信将继续强化产品创新与服务支持，将云计算以及移动化优势服务于数字产城，在数字园区、数字产业、新型智慧城市建设和运营中起到积极推动作用。”启迪国信CTO马维宁表示。