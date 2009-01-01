MHM Services公司简化IT业务运营，借助Barracuda Essentials防御勒索软件攻击

借助先进的威胁保护、云归档服务，领先的医疗保健服务提供商可有效保护用户并加速满足其合规性需求。

梭子鱼网络近日宣布，MHM Services公司，一家为政府机构提供医疗保健服务的领先供应商，已经选择Barracuda Essentials，以保护其员工免受高级电子邮件威胁。面对越来越多的网络攻击，包括勒索软件和目标式钓鱼攻击，以及日益严格的HIPAA（健康保险便利及责任法案）要求，MHM选择了梭子鱼网络，是因为其具有灵活性、功能性和节约成本等特性，助力安全高效地实现超高速增长。

MHM目前拥有8000多名临床、管理和行政专员，在全美300个机构中服务超愈33万人次。MHM商业模式要求其IT业务运营保持灵活，且能在任何给定时间内根据合同进行上下调整。与此同时，该公司常受到其前电子邮件安全供应商无法阻止的网络钓鱼攻击。作为Barracuda Backup的一个长期客户，该公司对梭子鱼云控制中心的中央管理能力非常熟悉，该云门户使其能以更加简单地方式在多个位置、设备和用户之间保护自己的数据和资产。

在与梭子鱼合作之前，MHM曾面临一个日益多样化的技术环境，在多个供应商和平台上进行管理不仅价钱昂贵且困难重重，这给其IT机构带来了沉重地负担。通过利用Barracuda Essentials实现的标准化管理，MHM能够应用复杂的先进威胁保护，防止可能会使客户隐私受到威胁的勒索软件和网络钓鱼攻击。此外，他们还增设了梭子鱼云存档服务，作为数据长期保留的主存储器，以帮助其满足HIPAA法案要求。MHM的IT团队还能简化并为电子发现和合规搜索提供一个更为友好的界面，在减少法律开支的同时，每周可为IT和法律团队节省8-10小时的工作时间。Barracuda Essentials让MHM能够根据业务的需要，有效地调节成本——而这些均可由梭子鱼云控制中心的单一界面管理来完成。

Barracuda Essentials先进的威胁保护

Barracuda Essentials可提供多层次的安全防护，包括可防止勒索软件和钓鱼攻击的高级威胁保护(ATP)以及防止误植域名和非法URL的链接保护。随着勒索软件和其他针对性攻击地日益上升，经证明提供多层次安全防护对于各种规模的机构来说都是必不可少的。梭子鱼的ATP结合行为分析、启发式扫描和沙盒化技术，可抵御零日攻击和目标攻击。梭子鱼 ATP实时自动扫描电子邮件附件，在沙盒环境中运行可疑的附件，以观察其行为。除了阻断附件外，这些结果还被整合到梭子鱼实时系统中。Barracuda Essentials还包括云归档服务，能帮助机构满足各类合规性和电子发现要求。云归档服务包括基于云的存档、细粒度的保留期策略、搜索、审核/许可，以及终端用户在任何时间从任何设备上搜索和检索电子邮件的移动应用程序。

梭子鱼云控制中心管理

MHM公司的IT员工可从通过梭子鱼云控制中心的一个基于web的界面有效地购买和管理多个梭子鱼解决方案和技术。梭子鱼云控制中心利用梭子鱼全球云基础设施，让管理员可全面了解其所有梭子鱼设备和服务，并拥有使用最少的IT支出集中管理策略和配置的能力。该云控制中心管理可让他们有更多的时间去关注更多的战略任务，例如评估和实施新技术。

评述:

“一年前，当我加入MHM公司的时候，该行业正处于蓬勃发展阶段。我们公司的IT组潜心于技术研究，然而我们并没有足够的资源为其提供支持，因此我们迫切需要整合技术和供应商以使管理更加容易” MHM Services公司IT基础设施和运营经理Shant Tossounian如是说道。“与此同时，我们正遭受大量的网络钓鱼攻击,而我们与以前的供应商通力合作，仍得不到恰当的保护，在此方面还投入了大量的时间和金钱。我们当时也在使用Barracuda Backup和梭子鱼云控制中心，鉴于以上几点，我们毫不犹豫的就决定改用Barracuda Essentials。梭子鱼让IT变得简单，同时也为我们提供了业务所需的灵活性。”

“作为医疗保健服务提供商,我们须在本行业的众多方面遵循HIPAA法规，尤其是依据我们的商业模式需求向上和向下拓展，” MHM Services公司信息技术副总裁 Christie Nader解释道。“在评估Barracuda Essentials期间，我们发现其以高效的成本效益提供服务，兼具安全、合规相关特性以及归档服务，而这些正是我们所需的。对我来讲，使用Barracuda Essentials的成本和易用性非常重要，因为它会让我的团队在公司成长的进程中时刻保持严谨性和灵活性。”

“勒索软件和网络钓鱼的兴起使MHM的关键系统、患者数据和声誉受到威胁，” 梭子鱼全球销售高级副总裁Michael Hughes说道，“Barracuda Essentials为MHM的团队和客户提供了一个重要的保护层，其具有先进的威胁保护功能，可以识别和阻止勒索软件及网络钓鱼的威胁。我们为类似MHM这样的客户设计了Barracuda Essentials，他们需要先进的保护，以及以简单而灵活的方式在不影响日常操作的情况下管理越来越多的用户和设备。”