网络安全巨头趋势科技推一亿美元投资基金支持初创公司

许多世界顶级科技公司都经营风险基金，用于支持那些开发与旗下竞争计划相关的技术的初创公司。趋势科技公司（Trend Micro Inc.）是该俱乐部的最新成员。趋势科技日前推出一个1亿美元的投资机构，将在诸如物联网等尖端技术方面进行投资。

至顶网安全频道 06月27日 综合消息：

网络安全巨头趋势科技希望借此与处技术前沿的初创企业建立联系，以期能够更好地应对市场的变化。趋势科技成立于29年前，和其他软件制造商一样，趋势科技也经历了行业里各种技术的兴衰起落，趋势科技的成功实应归功于能及时作出适当的调整。趋势科技创始行政总裁陈怡桦（Eva Chen）在一份声明中特别提到，她的公司在个人电脑革命初期进入终端保护市场，后来推出深度安全防护产品并成了云计算弄潮儿。

趋势科技的新基金有望将其覆盖面扩大到一些新兴市场，时下这些新兴市场里的初创活动十分活跃。其中最主要的新兴市场是物联网，也是趋势科技在宣布推出基金的新闻稿里提到的唯一细分市场。

业界人士预计在未来的几年里将有数十亿个连接设备进入市场，这无疑为趋势科技等安全提供商提供了重要商机。消费者需要保护他们的设备免受各种威胁，包括常规恶意软件及利用易受攻击的硬件发起网络攻击的僵尸网络。那些在工作场所部署连接设备的企业也是如此。

趋势科技的另一个投资领域是人工智能。所有的现代安全产品实际上都融合了机器学习技术，这意味着趋势科技必须在快速发展的机器学习技术领域内保持领先地位，这一点至关重要。而购买那些尽心尽力开发人工智能技术的初创公司的股份则可能是实现这一目标的好办法。

趋势科技除了提供资本外还计划向初创团队提供发展资源方面的帮助。参与者可以访问趋势科技公司28,000个合作伙伴的生态系统、联盟机会和威胁情报。威胁情报一项表明，此基金的重点放在以安全为主的初创公司上，有关黑客活动的最新信息显然对安全初创公司有很多益处。