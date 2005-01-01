再次进入Gartner EMM魔力象限 启迪国信持续引领企业移动化

近日，Gartner 发布了2017 EMM 魔力象限（Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites），启迪国信再次榜上有名。这是继2016年首次进入魔力象限后，启迪国信第二次进入该榜单。启迪国信是Gartner EMM 魔力象限历史上，唯一的一家中国厂商。

近日，Gartner 发布了2017 EMM 魔力象限（Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites），启迪国信再次榜上有名。这是继2016年首次进入魔力象限后，启迪国信第二次进入该榜单。启迪国信是Gartner EMM 魔力象限历史上，唯一的一家中国厂商。

启迪国信成立于2005年，一直以引领企业移动化为使命。成立之初，就与电信运营商和黑莓中国公司合作，推动黑莓业务在中国的应用落地。在不断发展的过程中，启迪国信意识到，中国必须有自己的移动化产品，才能在移动化的大潮下处于领先地位。因此，启迪国信从零开始，打造自主知识产权的企业移动化产品，从0.1版本，到1.0，2.0，3.0，4.0版本，启迪国信凭借深厚的技术积累，赢得了众多客户的认可，同时也获得了国际知名机构的认可，2016年首次进入 Gartner EMM 魔力象限。今年，更进一步，在前瞻性和执行能力两个维度上，都有了大幅提升。成为当之无愧的中国企业移动管理产品市场的领头羊。

Gartner对启迪国信的评价中肯又不失赞赏。Gartner认为，启迪国信NQSky EMM 产品管理平台简洁并易于操作，管理员可以对设备、应用、license及用户信息，进行策略设置和违规处理。NQSky EMM 支持数据防泄漏功能，可以有效保护企业数据。同时，启迪国信一如既往的专业技术支持和客户服务，获得了客户的一致好评。

启迪国信并不满足于在国内市场的领导地位，而是放眼全球，2017年4月，启迪国信在德国汉堡，举办了以“向世界发声，引领企业移动化”为主题的国际渠道大会，加速进军国际市场。目前已经成功在北美、欧洲等地部署，为国际客户提供先进的企业移动化服务。

再次进入Gartner EMM魔力象限，是对启迪国信多年来坚持自主研发的认可，也是对启迪国信的鼓励。启迪国信将始终以引领企业移动化为使命，让优秀的中国软件服务于世界！