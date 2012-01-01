Palo Alto Networks宣布推出面向远程站点和移动用户的全新云安全服务

下一代安全企业Palo Alto Networks宣布推出GlobalProtect™云服务（GlobalProtect™cloud service），可通过Palo Alto Networks下一代安全基础设施为远程站点和移动用户提供云服务。

下一代安全企业Palo Alto Networks®（纽交所代码：PANW）近日宣布推出GlobalProtect™云服务（GlobalProtect™cloud service），可通过Palo Alto Networks下一代安全基础设施为远程站点和移动用户提供云服务。

全新的Palo Alto NetworksGlobalProtect™云服务将助力用户使用包括应用可视性与控制、威胁防御、URL过滤和WildFire™威胁分析服务在内的Palo Alto Networks下一代安全平台的防御功能，确保远程网络和移动用户的安全。这项新服务将有助于提高广大分支机构的安全性，降低管理这些昂贵、耗时和繁琐的全球部署的复杂度。

移动用户、分布式员工团队和云应用数量的不断增加促使各类组织不断完善其网络安全基础设施，这类基础设施传统上侧重于保护企业网络安全。在将安全性扩展到远程网络和移动用户的过程中，包括向公司网络回传流量或使用多点产品在内的典型方法存在着难以管理、成本高昂，安全策略和防御方面不一致等问题。当数以千百计设备必须在所有远程位置交付、部署和维护时，往往会采用一种空间占有率高、虽有效但却相当有限的安全解决方案，这类解决方案可能会使某些企业机构更容易受到网络攻击。

全新GlobalProtect™云服务消除了传统分布式安全基础设施方案所带来的操作障碍等缺点，发挥了Palo Alto Networks下一代安全平台的防御功能，为客户提供持续保护，防范其在全球分布式网络和云环境中受到的网络攻击。

借助新服务，Palo Alto Networks将管理和维护多租户云安全基础设施。客户可快速、轻松地添加或移除远程站点和用户，并根据需要设定和调整安全策略。这种灵活、永久在线的现代化安全服务可帮助客户实现轻松扩展，从而满足增长需求，并以可预测的成本在整个组织的计算环境中（不论设备或用户所在何处）实现一致的安全性。

引言

“Palo Alto NetworksGlobalProtect™云服务简化了针对远程站点和移动用户部署安全基础设施的过程。在适当的先决条件到位的情况下，我们在几分钟内就能在世界各地实现网关的功能。”

——Teck Resources Limited基础设施架构师Colin Bruce

“当今企业需要能够为包括小型分支机构和移动用户在内的所有站点提供一致的企业级安全性。借助全新的GlobalProtect™云服务产品，Palo Alto Networks可利用业界领先的平台在云中提供独有的防御能力，在实现所有站点和用户一致及可扩展的安全性同时，减轻IT组织的运营负担。”

——Palo Alto Networks产品管理执行副总裁Lee Klarich

Palo Alto NetworksGlobalProtect云服务可为您提供：

通过全新日志服务实现可扩展日志收集，允许客户从远程站点和用户处收集不断扩大的数据，而无需规划本地计算和存储。

通过Panorama实现集中管理，借助 Panorama™平台为客户提供多样化的跨物理、虚拟和云服务基础架构的单一管理界面。

改进的SaaS安全功能。随着全新GlobalProtect™云服务和Aperture™服务的推出，客户现在可以使用在云中设置的全面的SaaS安全功能，不会因为针对移动用户和远程站点部署和扩展物理或虚拟设备而产生负担。

SD-WAN和IPsec技术合作伙伴支持大规模远程站点部署。客户可通过本地部署IPsec VPN功能设备将其远程和边缘网络连接至GlobalProtect™云服务；也可以向支持SD-WAN或IPsec VPN连接选项的技术集成合作伙伴处寻求帮助。首批GlobalProtect™云服务集成合作伙伴包括惠与科技(HPE)旗下公司Aruba、CloudGenix、诺基亚Nuage Networks、VeloCloud、Viptela和VMware等。这些GlobalProtect™云服务技术合作伙伴加入了现有的SD-WAN技术合作伙伴阵营，阵营中的Ecessa、Riverbed科技公司以及Silver Peak Systems和Talari公司已经与下一代防火墙集成在一起。

上市时间

GlobalProtect™云服务将于2017年8月全面上市。针对远程网络的GlobalProtect服务将根据200Mbps至100,000Mbps的带宽需求提供许可证。针对移动用户的GlobalProtect服务将在200至100,000及以上用户的范围按照每用户提供许可证。