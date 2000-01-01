Palo Alto Networks宣布成立风险基金，引领未来安全创新

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来源：至顶网安全频道 2017年6月19日
下一代安全企业Palo Alto Networks®（纽交所代码：PANW）近日宣布其正在组建一家资产为2000万美元的网络安全风险基金。该基金将提供早期资本投资，以推动Palo Alto Networks下一代网络安全平台的创新网络安全应用开发。
该基金将面向那些致力于开发云安全应用的尚处于初创、早期或成长期的安全企业，这些企业以Palo Alto Networks平台和Palo Alto Networks应用框架为基础进行云应用开发，可以大大加快其技术推向市场的步伐，轻松吸引成千上万的Palo Alto Networks客户部署。
该基金预计将与Greylock Partners和红杉资本（Sequoia Capital）合作，以确认和评估那些潜在的值得其共同投资的创新网络安全应用。
通过提供资金，该基金将帮助企业家和安全厂商专注于为客户开发高价值的功能，而不是开发那些基础设施和数据存储之类的只为寻求市场立足的产品。
投资安全公司，其目的是加快那些适用于Palo Alto Networks平台的全新网络安全应用的开发进程。这些应用将帮助企业客户更轻松地存取、评估和采用全新的高级网络安全功能，并根据安全需求的变化启动来自不同供应商的云安全应用。
引言
-Palo Alto Networks业务和企业发展部高级副总裁ChadKinzelberg
-Greylock Partners合伙人Asheem Chandna
-Sequoia Capital合伙人Jim Goetz
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