EVEL UP“智进”方能“御远” 2017年C3安全峰会蓄势启航

2017年C3安全峰会以“智进·御远”为主题，将聚焦新时代下的网络安全热点，探讨人工智能、机器学习、物联网安全、云安全、移动安全、大数据安全保障关键信息基础设施安全等前沿核心议题，全面开展国际高端交流对话，汇聚维护网络安全最强大的力量。

中国最高规格、备受全球网络安全从业者关注的2017年C3安全峰会将于7月6日至7月7日在成都世纪城会展中心召开。此次峰会拟由国家互联网信息办公室、公安部、工业和信息化部共同指导，由成都市人民政府主办，亚信安全承办，并由国家信息中心、公安部第一研究所、中国网络空间安全协会、安全牛、宽带资本共同协办，云安全联盟（CSA）作为特别支持单位。

2017年C3安全峰会以“智进·御远”（LEVEL UP）为主题，将聚焦新时代下的网络安全热点，探讨人工智能（AI）、机器学习、物联网安全、云安全、移动安全、大数据安全保障关键信息基础设施安全等前沿核心议题，全面开展国际高端交流对话，以前沿资讯、前瞻思维、前进理念、汇聚维护网络安全最强大的力量。

新形势，新风险，安全理念“智进“（LEVEL UP）大势所趋

今年5月，国家主席习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式时发表了题为《携手推进“一带一路”建设》的主旨演讲。期间，习主席强调，人类社会正处在一个大发展大变革大调整时代。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，和平发展的大势依然强劲，变革创新的步伐继续向前。

大时代离不开变革创新，而变革创新的基础离不开新的理念，尤其是对于行走在技术前沿的网络安全行业来说更是如此。社会进级（LEVEL UP），网络安全风险也随之进级（LEVEL UP），勒索软件、APT攻击等安全风险随着技术的进步而不断精进，又不断对人类智慧与文明的成果带来严重威胁。只有探索人工智能等创新技术，推出进级（LEVEL UP）的网络安全防御技术，才能更好的保卫文明社会的发展成果。

2017年的C3安全峰会，其目的在于汇聚全球网络安全精英，展开高端对话深入交流研究，共同进级（LEVEL UP）安全理念，聚焦网络安全的智能防御之道，探讨最前沿的安全议题。

主动防御，“智进”方能“御远”

2017年C3安全峰会-“智进·御远”，旨在进级网络安全行业的安全理念，另一方面也将共同探讨在即将到来的人工智能新时代，网络安全行业如何发展，如何去变被动防御为主动防御，共同筑牢网络安全防线，以达到“御远”的目的。对此，亚信安全坚信，要安全就要不断LEVEL UP !而6月1日正式实施的《网络安全法》也对新的安全形势下网络安全行业如何发展提出了指导性要求。

《网络安全法》，是我国第一部网络安全的专门性综合性立法，它使网络安全有法可依，网络空间在法律框架下将营造出更加良好和谐的环境。这在网络安全历史上具有里程碑意义，不仅从法律上保障广大人民群众在网络空间的利益，有效维护国家网络空间主权和安全，而且还有利于信息技术的应用及发挥互联网的巨大潜力。

对于网络安全行业来说，《网络安全法》就如何强化网络安全管理、提高网络产品和服务的安全可控水平等提出了明确的要求，指导着网络产业的安全、有序运行。这既是网络安全行业将来成功构筑网络安全防线的基石，也是如今C3安全峰会举行的一大时代背景。毫无疑问，网络安全已成为中国“网络强国战略”的重要组成部分。

亚信安全董事长何政表示，对于“网络强国战略”以及“一带一路”等国家战略的实施，网络安全风险和威胁也进入到关系国计民生的各领域，APT攻击、信息窃取、数据泄漏等事件时有发生，网络数据安全和用户信息保护形势日趋严峻。因此，在这个时代的十字路口上，C3即Cyber（网际）、Cloud（云）、Communication（通信）将构成未来网络安全方向，象征着在网络所构建的生产和生活空间框架内，“立体、可控、可视”的安全新机制。

安全新机制中，如何建立主动防御体系是重中之重。近年来多起重大安全事件已经证明，利用病毒码这种被动式防护无法阻挡基于系统级漏洞的传播模式。AI和机器学习则可以通过学习正常和不正常的行为来帮助发现安全威胁，这样可以让安全产品更有效地封锁威胁，节省 IT 团队所需的人力资源，专注在更加战略性的工作。据悉，亚信安全还将在此次C3峰会上，推出利用机器学习的安全产品，帮助客户搭建进级（LEVEL UP）的网络安全防护系统。

C3安全峰会组委会主席张怡青：“目前C3安全峰会的各项筹备工作正在火热的开展，可以预期的是，我们将通过C3进级（LEVEL UP）安全理念，共同构筑安全防线，共同筹谋网络安全主动战略，共同布局领先未来的网络安全线， ‘智进·御远’！”