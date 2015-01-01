新增本地存储功能 山石网科发布下一代防火墙新品

网络安全空间厂商山石网科宣布发布下一代防火墙新产品——增加本地存储功能的山石网科E系列下一代防火墙。本次发布的E系列产品包含8款型号，具备日志、报表本地存储功能，覆盖更多的应用场景，满足用户对存储的需求，提升用户日常运维效率。

网络安全空间厂商山石网科宣布发布下一代防火墙新产品——增加本地存储功能的山石网科E系列下一代防火墙。本次发布的E系列产品包含8款型号，具备日志、报表本地存储功能，覆盖更多的应用场景，满足用户对存储的需求，提升用户日常运维效率。

山石网科下一代防火墙在新增本地存储日志与报表数据功能后，可用于用户日常运维，也可用于设备监控、行为监管、调查取证、安全审计等场景，既满足《网络安全法》对日志存储不少于6个月的的要求，又能为客户提供简单高效的日志和报表统计、查询的手段，整体提升用户使用体验，满足企业、金融、政府、教育、运营商等行业用户的防火墙部署需求。

山石网科下一代防火墙系列产品具备业界顶尖的安全防护性能，以高达99%的综合威胁检查率以及排名第一的总体拥有成本，获得NSS Labs下一代防火墙测试的“推荐级别”，在国内也屡次获得“最佳下一代防火墙值得信赖品牌奖”、“下一代防火墙首选品牌奖”、“下一代防火墙技术领导奖”等奖项，备受各行业专业人士认可与青睐。从山石网科成立至今十年来，山石网科下一代防火墙为全球范围内接近14000家用户提供了稳定、高效的安全防护，立足于此，山石网科未来将不断创新求精，为用户提供一流水准的安全防护解决方案。