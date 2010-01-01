思博伦为INTEROP东京2017展会提供增强网络安全服务

思博伦通信宣布，思博伦在Interop东京展会加强其网络安全。Interop东京展会作为全球领先的技术展会于6月7-9日在日本成功举办。

思博伦通信宣布，思博伦在Interop东京展会加强其网络安全。Interop东京展会作为全球领先的技术展会于6月7-9日在日本成功举办。应Interop大会的请求，思博伦通过其SecurityLabs服务为大会的网络提供了受控的安全扫瞄服务，成功地探测到了多项潜在的网络安全问题。在这些问题得到修复后，思博伦还在展会开幕前执行了进一步的网络测试，及时为登录该展会的1.4万名与会者、参展商和工作人员提供了切实的保障。

ShowNet网络运营中心专家Takashi Tomine指出：“由于思博伦/Toyo公司所执行的出色安全评估，先前被忽视的超过600种产品和操作系统上的网络漏洞都被查找出来。评估报告中的修复建议也帮助我们迅速采取了必要的措施，让我们能够及时为参展商和观众提供更安全的网络。”

SecurityLabs使用自动和人工技术，对暴露的主机和服务执行了多项测试。这些测试中还使用行业领先的专有软件提取网络的指纹，找出可能招致潜在黑客活动的各种问题。如果Interop没有要求对该展会的通信骨干网进行扫瞄，那么即使采取最好的安全措施，黑客仍可能使用远程代码执行并接入含有注册者、参展商和工作人员信息的设备，盗取个人信息，导致系统完全崩溃并引发其它可能的损害。

思博伦通信负责安全咨询业务的高级总监Sameer Dixit指出：“Interop东京展会选择思博伦的SecurityLabs，为这一全球瞩目的高规格展会加强网络安全，具有非常重要的意义。SecurityLabs的自动化扫瞄服务是一种随需系统，可以捕捉各种可能的漏洞，例如不支持的操作系统、缺失的补丁、过时的软件、配置不当的主机、常用Web应用的漏洞，以及错误的配置等。要想实现安全的网络，SecurityLabs是目前探测网络漏洞的最佳服务工具。”

Interop已多次和思博伦合作提高展会的网络安全。去年，Interop就曾使用SecurityLabs执行了一次小规模的测试，对该展会的网络情况进行了扫瞄探测。