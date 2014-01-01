启迪国信为保险行业打造移动化实践新模式

近日，中国人寿“一路行”研讨会暨三星新品推介会在成都成功举办。作为国际领先的企业安全移动解决方案提供商，以及中国人寿与三星的合作伙伴，启迪国信受邀出席了研讨会并发表了精彩演讲，提出了应用于保险行业的移动化实践新模式。

近日，中国人寿“一路行”研讨会暨三星新品推介会在成都成功举办。作为国际领先的企业安全移动解决方案提供商，以及中国人寿与三星的合作伙伴，启迪国信受邀出席了研讨会并发表了精彩演讲，提出了应用于保险行业的移动化实践新模式。

据悉，中国人寿“一路行”，通过手机移动终端实现了车险理赔，从报案到赔款支付全流程处理。通过就近调度查勘人员达到事故现场、简化理赔单证采集、缩短赔款审核和支付时效，成为解决保险行业“理赔难”问题的重要切入点和突破口。在本次研讨中，中国人寿、三星、解决方案提供商专家就“一路行”解决方案的部署实施、后续发展等问题，进行了深入探讨并分享了移动化实践新模式经验。

启迪国信与会专家表示：“在当前保险行业的移动化应用中，企业更需要全面的移动化能力，不仅要解决移动财险寿险应用拓展问题，还需要解决移动数据的安全保障、移动设备资产管理、移动应用开发、移动协作等各方面问题。只有提供全面的移动化能力，才能确保移动化保险业务得到迅速、安全的开展。”

为此，启迪国信提供了涵盖EMM移动管理平台、APP Suite移动应用套件、APP Nest移动应用门户在内的整体解决方案，可以覆盖软件和硬件管理的整个生命周期。解决方案能够兼容任意安卓系统设备，并能与三星SAFE、KNOX联动，其不仅支持手动注册设备、文件批量导入设备和员工自助注册设备，还能推送企业配置、限制策略和资源，使设备可以正常办公，同时进行日常管理和资产管理。此外，解决方案还支持系统及应用合规、失联、电子围栏控制，确保对于移动设备的安全管理直至设备淘汰。

“目前，启迪国信正为保险行业提供延展的移动化保障服务，不仅加强终端设备管理、网络安全接⼊端到端控制应⽤以及应用全⽅位加固，提高应用安全性，还致力于帮助保险企业提高移动化效率，通过可扩展性系统架构实现平滑演进，并与企业资产管理平台对接，从而实现统⼀、全⾯、智能管理企业资产。” 启迪国信与会专家指出。