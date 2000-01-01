Palo Alto Networks Ignite 2017大会的5大热门发布

Palo Alto Networks全面强调自己的安全策略，推出新的技术产品、合作伙伴关系以及风险投资。

本周在加拿大温哥华举行的Ignite 2017大会上，Palo Alto Networks全面强调自己的安全策略，推出新的技术产品、合作伙伴关系以及风险投资。这些投资旨在加强多个领域的安全现状，引入新人才，重新定义安全平台。这些变化是建立在Palo Alto Networks今年年初其平台推出的大量更新基础之上，增加了覆盖权限技术的新功能，升级了PAN-OS 8.0。在大会主题演讲中，Palo Alto Networks公司产品管理高级副总裁Lee Klarich表示，这些变化促使Palo Alto Networks向下一代安全发展，基于平台安全及订阅服务。

“安全不能停滞不前，创新必须继续下去，”Klarich表示。下面就让我们来看看本周大会上Palo Alto Networks的5大公布。

Palo Alto Networks应用框架

新推出的Palo Alto Networks Application Framework从理念上来说类似于Salesforce和AWS等厂商提供的框架，让任何安全厂商都可以在该平台上开发基于云的应用。Palo Alto Networks将提供云API、软件服务、威胁情报、基础设施、数据存储库和计算能力，把开发的应用提供给客户。该框架将让厂商——包括竞争对手——以及合作伙伴在Palo Alto Networks平台上进行开发，引入能够解决安全需求的新订阅应用，Klarich说。他预计这些应用将会包括威胁情报、自动化、虚拟化和分析。

Palo Alto Networks创业基金

为了支持其Application Framework的发布，Palo Alto Networks还公布了Palo Alto Networks Venture Fund。这个规模为2000万美元的基金，是与Greylock Partners以及Sequoia Capital合作的，将专注于早期、种子阶段以及那些打算在Palo Alto Networks应用框架上开发应用的小型初创公司。这个创业基金不只是面向ISV和应用开发者，同时也面向合作伙伴和客户。Klarich在接受采访时表示，创建这个基金显示Palo Alto Networks对新推出的Palo Alto Networks应用框架以及旨在促进安全创新的承诺。

“我们希望确保当有人有一个非常好的想法、如果可能的话，不会出现什么阻止这个想法变成现实的障碍。”

Palo Alto Networks日志服务

Application Framework的后端是新推出的Palo Alto Networks Logging Service。该服务会以非常高的速度将日志和网络数据收集到一个中心位置，这个位置是由Palo Alto Networks操作的。Logging Service集成了Palo Alto Networks的Panorama集中管理平台，用于配置、管理和报告。Logging Service的重要性是它允许第三方大规模利用高价值的日志数据，并在其上开发应用。他说，该产品现在还在测试过程中，Palo Alto Networks预计将会在8月初的时候供货。同时，Palo Alto Networks还将启用一个面向欧洲客户的数据中心。

GlobalProtect云服务

Palo Alto Networks还推出了GlobalProtect云服务，让合作伙伴和客户可以把GlobalProtect的流量可见性、策略实施、威胁预防、WildFire和其他安全功能带给使用云服务的远程办公和移动客户。Palo Alto Networks将管理一个多租户的、基于云的基础设施，合作伙伴或者客户可以根据带宽要求购买服务。GlobalProtect云服务的发布，说明Palo Alto Networks看到了有越来越多企业员工正在传统的外围访问企业网络。新服务将让企业能够把一些企业安全策略带到远程站点和移动用户。

Palo Alto Networks与美国女童子军合作

Palo Alto Networks还瞄准到产品组合之外的领域帮助解决网络安全挑战。Palo Alto Networks宣布与美国女童子军进行广泛合作，创建首个国家级的女童子军网络安全徽章。徽章将鼓励5到18岁的女孩学习网络安全技能，从在线数字安全到网络安全技术技能，使得女孩们能够为网络安全方面的职业生涯做好准备。Palo Alto Networks首席执行官Mark McLaughlin在声明中表示，该计划的目标是通过在早期为女性介绍相关技能，把她们带入网络安全领域。

“我们防止网络攻击、恢复对数字时代的信任这一使命，只有当我们对技术以及人才进行有意义的投资时，才是可以实现的。我们与美国女童子军的合作，开发了首个国家级网络安全徽章的课程，这将会我们这个行业的未来带来积极影响，有助于打造未来多样化、创新团队，应对新兴的网络威胁问题。”