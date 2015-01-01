启迪国信助力四川戒毒局构建“警务通终端管控系统”

为了落实警务移动化的工作需求，四川省戒毒管理局选择了启迪国信的警务通终端管控系统，创新性地实现了警务通安全云桌面，与双系统安全手机统一管控与统一策略，与戒毒局特有的办公通知、门禁认证、报警、值班监督等场景实现了无缝集成。

随着“互联网+戒毒”战略的实施，戒毒局移动警务通系统建设成为大势所趋。四川省戒毒管理局在全国司法系统中有较大影响力，其下属的资阳强制隔离戒毒所在2015年被司法部授予集体一等功，信息化水平一直走在全国司法系统前列。

四川省戒毒管理局所辖的戒毒所大致可以分为两个区域，即隔离区和办公区。隔离区为被强制隔离人员工作、生活和活动的区域，办公区为工作人员进行办公与管理的区域。警务通具备模式切换功能，进入隔离区时，切换成警务通工作模式，出隔离区时切换成普通个人模式。管控系统禁止任何隔离区内数据通过任何方式传出隔离工作区。警务通模式下只能安装后台授权的APP应用、拨打指定电话（通讯录管理）、摄像头/录音管控、4G/Wifi/蓝牙管控、GPS/位置信息管控、SIM卡管控（警号、密码、SIM卡序列号、IMEI号捆绑）等等。

为了落实警务移动化的工作需求，四川省戒毒管理局选择了启迪国信的警务通终端管控系统，创新性地实现了警务通安全云桌面，与双系统安全手机统一管控与统一策略，与戒毒局特有的办公通知、门禁认证、报警、值班监督等场景实现了无缝集成。方案突破传统的管理模式，为所辖的戒毒所更加人性化的执法，提供了科学有效的手段。

在分析了四川省戒毒管理局的移动化需求之后，启迪国信以国际领先的EMM平台为基础，提供了警务通终端管控系统。系统支持双系统终端和安全云桌面终端，区分工作、生活使用环境，严格限制手机“工作模式”下的功能，如通话白名单管理、禁止蓝牙、NFC、WIFI接入等，并可以掌握手机在监所范围内的使用状态。同时系统还可以实现与终端间的安全交互，包括门禁认证、系统切换，并实现业务系统数据加密存储、安全传输。

启迪国信“警务通终端管控系统”方案，重点保证安全使用警务通的情况下，实现业务工作的移动化，以达成改变、优化一线警员的现场执法模式，规避执法风险、严格依法行政的应用目的。启迪国信提供的警务通终端管控系统与门禁系统深度集成，可通过门禁刷卡或掌纹实现警务通模式与普通模式的切换。警务通终端管控系统判断警务通终端网络连接情况，如网络连接异常，警务通终端管控系统通过短信通道向警务通终端发送指令。终端接收到指令短信后，解析指令，进行切换操作。

在“警务通终端管控系统”实施之后，四川省戒毒管理局实现了全省所辖戒毒所的警务通移动终端安全、统一管理。在提升警务工作处理效率的同时，确保了移动信息的安全可控。通过集成手机终端、门禁系统以及警务通终端管控系统，形成一个闭环的完整的警务通终端管控方案。

本项目尤其得到四川省戒毒局和司法系统高度重视，力争成为全国司法监狱及戒毒系统信息化的标杆，并形成警务通管控标准体系。以期为司法系统进行“互联网+”创新做出积极贡献。