一条时间线看懂McAfee的变革之路

McAfee在过去十年中经历了巨大的转变。那么就让我们来回顾一下这条长长的时间线，也许能从中洞察出McAfee下一步的发展方向。

新的McAfee

McAfee在过去十年中经历了巨大的转变。这个转变包括被英特尔收购，新的领导层，不断变化的产品线和公司品牌，以及最终今年在私募股权的帮助下，分拆为一家独立的安全厂商。这些变化使得McAfee成为当今市场上最大的安全厂商之一。那么就让我们来回顾一下这条长长的时间线——无论是好的还是坏的——以及那些塑造了这家公司的事件，也许能从中洞察出McAfee下一步的发展方向。

2014年4月

Networks Associates宣布，将把自己无利可图的Sniffer网络管理和分析产品线卖给Silver Lake Partners以及Texas Pacific Group，并会更名为McAfee（McAfee Associates，由John McAfee创建，这也是1997年Networks Associates创建组成的4家公司之一）。这个变化是削减成本计划的一部分，目的是加速销售和利润，更专注于安全产品和服务。

2006年10月11日

McAfee总裁Kevin Weiss被解雇，首席执行官George Samenuk在对公司会计问题进行的一次调查之后宣布退休。Dale Fuller被宣布担任临时首席执行官。

2007年3月5日

McAfee任命Dave DeWalt——前Documentum总裁兼首席执行官——为McAfee总裁兼首席执行官。

2009年4月19日

英特尔宣布计划斥资76.8亿美元收购McAfee。当时英特尔的愿景是把McAfee的安全软件与自己的芯片硬件结合到一起，从而更好地保护数十亿的互联网连接的移动设备。

2011年7月12日

McAfee宣布重新任命总裁兼首席执行官Dave DeWalt，并设立联席总裁，由全球运营高级副总裁Michael DeCesare、高级副总裁、消费者、移动和小企业总经理Todd Gebhart担任。

2014年1月

McAfee将McAfee品牌更名为Intel Security，但是该品牌仍然是作为一个独立子公司运营。

2014年10月1日

Intel Security任命来自思科的Chris Young担任高级副总裁兼该业务的总经理。

2015年2月25日

前McAfee总裁Michael DeCesare离开公司，在ForeScout Technologies公司担任首席执行官。当时，还有其他几位高管相继离开Intel Security，包括首席技术官Michael Fey和高级副总裁Steve Tchejeyan，两人都去了Blue Coat Systems公司。

2015年10月27日

Intel Security调整了战略，把重点放在“威胁防护生命周期”，技术用于保护、检测和修复。新战略涉及到围绕端点和云的产品增强，更加专注于威胁情报、分析、对Data Exchange Layer (DXL)技术的第三方集成、ePolicy Orchestrator (ePO)集中管理系统。

2015年10月

Intel Security开始剥离并终止那些并不符合新战略的产品线，涉及到十几款产品，包括MX Logic电子邮件安全产品线，并将自己的McAfee下一代防火墙和McAfee Firewall Enterprise业务出售给Forcepoint（之前的Raytheon|Websense）。

2016年9月7日

英特尔宣布计划以42亿美元价格把Intel Security卖给TPG Capital。在这次交易下，TPG将拥有Intel Security的51的股权，并重新恢复McAfee的命名，英特尔持有49%。Intel Security称，这次分拆将让它更加专注网络安全产品组合，从而加速创新、执行和长期增长。

2016年11月2日

Intel Security在从母公司英特尔那里分拆出来的时候，公布了McAfee新logo。

2017年4月4日

Intel Security完成从英特尔的分拆，并恢复了McAfee的命名，成为一家独立的安全厂商。Intel Security负责人Chris Young担任McAfee首席执行官。