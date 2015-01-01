国家互联网应急中心：可下载360查杀“暗云Ⅲ”木马

6月12日，国家互联网应急中心(CNCERT)发布通报称：一款名为“暗云Ⅲ”的木马程序正在互联网上大量传播，我国境内已有大量用户感染，用户可下载360公司发布的360安全卫士等安全防护软件，对该木马进行检测和查杀。

6月12日，国家互联网应急中心(CNCERT)发布通报称：一款名为“暗云Ⅲ”的木马程序正在互联网上大量传播，我国境内已有大量用户感染，用户可下载360公司发布的360安全卫士等安全防护软件，对该木马进行检测和查杀。

“暗云”木马具有互联网黑产盈利特性

通报称：综合CNCERT和360公司等国内网络安全企业已获知的样本情况和分析结果，“暗云”系列木马程序通过一系列复杂技术潜伏于用户电脑中，具有隐蔽性较高、软硬件全面兼容、传播性较强、难以清除等特点，且最新的变种“暗云Ⅲ”木马程序可在每次用户开机时从云端服务器下载并更新起功能模块，可灵活变换攻击行为。

分析发现，“暗云”系列木马程序已具备了流量牟利、发动分布式拒绝服务攻击（以下简称“DDoS攻击”）等能力，具有互联网黑产盈利特性。

“暗云”控制的主机已组成超大规模跨境僵尸网络

截止6月12日，累计发现全球感染该木马程序的主机超过162万台，其中我国境内主机占比高达99.9%，广东、河南、山东等省感染主机数量较多。同时，CNCERT对木马程序控制端IP地址进行分析发现，“暗云Ⅲ”木马程序控制端IP地址10个，控制端IP地址均位于境外，且单个IP地址控制境内主机数量规模均超过60万台。

根据监测结果可知，目前“暗云Ⅲ”木马程序控制的主机已经组成了一个超大规模的跨境僵尸网络，黑客不仅可以窃取我国百万计网民的个人隐私信息，而且一旦利用该僵尸网络发起DDoS攻击将对我国互联网稳定运行造成严重影响。

用户可下载360安全卫士对“暗云”进行检测和查杀

根据“暗云”木马程序的传播特性，国家互联网应急中心建议用户近期采取积极的安全防范措施：

1、不要选择安装捆绑在下载器中的软件，不要运行来源不明或被安全软件报警的程序，不要下载运行游戏外挂、私服登录器等软件；

2、定期在不同的存储介质上备份信息系统业务和个人数据。

3、下载360安全卫士等安全防护工具进行“暗云”木马程序检测和查杀。

根据360安全卫士官方微博消息，360早在2016年12月16日已捕获暗云Ⅲ，并第一时间进行查杀。这只是360在去年就能杀的老病毒，用户完全不必恐慌。