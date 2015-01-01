启迪国信闪耀京交会安全移动方案受关注

2017年中国(北京)国际服务贸易交易会近日在北京国家会议中心隆重举办。作为国际领先的企业安全移动解决方案提供商，以及中关村雍和航星科技园的优秀企业代表，启迪国信携NQSky EMM企业移动管理平台、NQSky APPNEST企业移动门户平台等产品与解决方案亮相交易会

近日，作为全球唯一涵盖服务贸易十二大大领域的综合型服务贸易交易会，2017年中国(北京)国际服务贸易交易会(简称京交会)在北京国家会议中心隆重举办。作为国际领先的企业安全移动解决方案提供商，以及中关村雍和航星科技园的优秀企业代表，启迪国信携NQSky EMM企业移动管理平台、NQSky APPNEST企业移动门户平台等产品与解决方案亮相交易会，并受到业界广泛关注。

中关村雍和航星科技园作为商务服务业的代表参加了本届京交会，园区负责人介绍称，近年来，北京商务服务业快速成长，为首都发展做出了重要贡献，已成为拉动首都经济增长的重要力量和构建高精尖经济结构的重要组成部分。2016年航星科技园联合北京市商委、北京市商务服务业联合会成立了北京商务服务中心，为园区企业提供优质便捷的服务。

受益于雍和航星科技园的服务支撑，启迪国信瞄准政企移动化深入部署的契机，快速成长为国际领先的企业安全移动解决方案提供商。与会嘉宾、启迪国信市场总监张永利表示：“随着‘互联网+’的持续落地，智能移动设备已经承载了大部分的互联网流量，移动互联网在经济的创新发展中也扮演着越来越重要的角色。加强移动信息化建设，并同时抑制随之滋生的移动安全威胁将对提升组织生产力有着重要的意义。同时，移动信息化也应该加强与云计算、大数据等商业模式融合，以满足更多组织的移动化转型需求。”

目前，启迪国信打造的安全移动解决方案，针对当前组织移动化建设的迫切需求，对移动化管理平台的架构、功能进行了颠覆式创新。建立了移动信息化开放平台，打造了健康、有活力的移动化生态体系。其中，NQSky EMM 在策略下发、应用下发等方面进行了大量的创新，可以帮助政企客户对移动设备、移动应用进行全生命周期管理，将信息化管理能力迁移到移动平台之中。NQSky APPNEST 则可以为组织提供移动化信息集成、移动应用开发等能力，帮助客户快速实现移动化转型。

“今年，启迪国信还将借助‘云计算+移动化’解决方案，为政企客户提供云计算基础平台，并通过对组织端到云的信息整合，提升其整体效率。”张永利表示。