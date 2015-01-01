Ixia斩获Interop多项Best of Show大奖

Ixia在6月8日至10日举办的2016 Interop东京展中斩获三项 Best of Show 大奖。

Ixia在6月8日至10日举办的2016 Interop东京展中斩获三项 Best of Show 大奖。奖项分别涵盖可视性(Management & Monitoring)、安全(Security)、测试(Testing)三大领域：Interop Management & Monitoring 金奖-Ixia Vision ONE、Interop Security 银奖-Ixia ThreatARMOR 10G，以及Interop Testing 特别奖-具备前向纠错功能的 Ixia 400GbE Jumpstart 测试。



▲Interop Management & Monitoring 金奖-Ixia Vision ONE

Ixia Vision ONE网络可视性解决方案通过支持物理和虚拟化架构的单一安全平台帮助企业提升安全性。



▲Interop Security 银奖-Ixia ThreatARMOR 10G

Ixia ThreatARMOR 10G通过自有实时智能威胁情报系统在10Gb网络速率下对IP地址进行过滤，从而有效帮助提升下一代防火墙(NGFW)和入侵防御系统(IPS)的工作效率。



▲Interop Testing 特别奖-具备前向纠错功能的 Ixia 400GbE Jumpstart 测试系统

Ixia 400 GB/s 测试系统通过运行 RS-544 前向纠错(FEC)功能帮助开发与测试人员在早期设计阶段即可发现网络互通性与设备性能问题。