Ixia推出CloudLens网络可视性平台

Ixia推出CloudLens， 这是一款集Ixia现有解决方案与规划产品于一体，整合私有云、公共云与混合云环境的网络可视性综合平台。

Ixia推出CloudLens， 这是一款集Ixia现有解决方案与规划产品于一体，整合私有云、公共云与混合云环境的网络可视性综合平台。Ixia CloudLens平台不但融合了虚拟网络探针、数据包与应用流过滤的强大能力，并且具备拥有高级应用识别与地理定位能力的Netflow、SSL解密以及业界领先的删除重复功能，能够在物理与虚拟环境下为服务提供商、云服务提供商以及各类企业带来前所未有的网络流量洞察。

超大规模部署的特点之一即是配合需求不断变化的系统配置。尽管云服务具备资源池与弹性扩展的价值，但在如此规模下的监测虚拟流量能力一直受到限制。CloudLens平台的虚拟探针与数据过滤框架将能够以多租户自助服务模式满足不同云客户的弹性需求。采用CloudLens平台产品，用户可将几小时甚至数天才能完成的高扩展性流量监测系统部署缩减至短短几分钟内完成。

CloudLens平台将是一款集成强大嵌入式自动化功能的产品，它支持虚拟探针与分析工具，可在无需操作员循环操作的情况下自动处理需求变更或故障。此外，虚拟化分析工具还具备可在云环境中帮助不愿将虚拟数据回传至中央物理分析工具的客户节省带宽的重要选项。

市场研究公司ZK Research 发言人Zeus Kerravala表示：“CloudLens平台颠覆了云部署的游戏规则。由于各类云环境互不相同，在多种云环境下交付网络数据收集系统并确保安全性和实时监测的能力将变得至关重要。Ixia正在打造一个独立于提供商特定管理程序环境的系统框架。”

目前，CloudLens平台可支持OpenStack KVM、VMWare ESXi与NSX，并将在本季度后期适用于Microsoft Hyper-V。CloudLens平台提供多种探针产品，其网络隧道功能包括GRE、VLAN与ERSPAN。此外，该平台还将为部署私有云、公共云与混合云提供全面灵活性。

同时，CloudLens平台也将此前发布的专为云环境量身打造的Ixia可视性解决方案收纳其中，为平台的未来扩展奠定了坚实基础，其中包括：云流量访问解决方案Virtualization Tap、网络活动洞察解决方案Application and Threat Intelligence Processor (ATIP)，以及集成ATIP与Splunk Enterprise，可实时进行用户、设备、应用与行为监测分析的解决方案IxFlow App for Splunk Enterprise。此外，CloudLens平台还收括了Ixia为混合云部署提供无缝、单一虚拟管理平台的Net Tool Optimizer (NTO) 软件。

Ixia首席产品官Dennis Cox指出：“CloudLens平台展现了Ixia在广受认可的业界地位的同时，将技术创新与应对真实网络挑战的解决方案完美融合在一起。我们致力于迎接挑战，并根据多年的丰富经验持续推进创新，帮助客户为各种云环境提供前所未有的可视性。”