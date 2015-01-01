Ixia为开发者重塑软件开发生命周期

Ixia于6月14日宣布将Ixia Developer纳入综合测试解决方案组合。Ixia Developer是一款极其敏捷的应用性能和安全弹性测试工具，有助于开发人员提早发现漏洞、革新产品开发生命周期、降低软件开发风险和成本并加快部署时间。

Ixia于6月14日宣布将Ixia Developer纳入综合测试解决方案组合。Ixia Developer是一款极其敏捷的应用性能和安全弹性测试工具，有助于开发人员提早发现漏洞、革新产品开发生命周期、降低软件开发风险和成本并加快部署时间。

敏捷开发正当道

敏捷开发正迅速成为企业成功的关键，因为从软件开发到部署的时间不再用月来衡量，而是缩短至天甚至小时。在这种情况下，尽管通过了早期的多次测试，产品往往仍含有诸多错误和系统漏洞。事实上，美国国家标准及技术研究所的研究表明仅这些漏洞引发的额外费用每年就高达约596亿美元之多1。

Ixia Developer帮助企业减少成本，加快产品上市

Ixia Developer使这一问题迎刃而解。它能够产生大量丰富而真实的应用流量以及恶意攻击和自动威胁，从而帮助敏捷开发人员在编写代码时就能找到错误和漏洞。Ixia Developer还提供了面向开发人员的特定功能，如：全面的内置调试器以及引入和回放数据包捕获的能力。

SonicWALL质量工程管理总监Aria Eslambolchizadeh表示：“我们对Ixia Developer赞不绝口，不只在于它拥有诸多的内置调试和流量生成功能，还因为它的易用性和虚拟化部署大大简化了我们工程师的工作。利用Ixia Developer，开发人员可以进行自主测试，从而节省了纠正错误的宝贵时间。此外，流量生成器还帮助我们的开发人员和质保工程师检测漏洞，同时证明我们的安全设备切实具有应用监控能力。这对SonicWALL的网络安全设备至关重要。”

此外，通过REST APIs和丰富的命令行界面，使用者可以轻松自动操作Ixia Developer或将其嵌入持续集成/持续部署(CI/CD)框架中。当各类团队，包括：服务提供商、质保、生产、开发和供应商借助该工具在不同阶段中简化问题发现和问题解决过程时，敏捷型CI/CD模型将变得富有成效。

Ixia Developer的客户也可以随时访问内置的社区功能，包括收到月度更新时推荐给负责同事、提供实时反馈。作为一个完全虚拟化的解决方案，Ixia Developer可在几分钟内完成部署，并且避免了从桌面、笔记本电脑、数据中心到云端的巨额硬件投资。

Ixia产品管理副总裁Sunil Kalidindi认为：“追求速度无可厚非，但在这一过程中不应以牺牲质量为代价。Ixia Developer先后成就了敏捷开发和全面自动化测试，它能够向我们反映最真实的现状，以最好地了解任何产品开发周期内的潜在错误和漏洞。”

开发人员调查结果显示工具才是测试的重中之重

据Ixia最近对363名开发人员展开的一项的调查显示，95%的受访者在应用开发过程中至少运行5个安全和负载测试。然而，65%的受访者表示在产品部署中仍然会有错误出现，31%的受访者表示产品存在重大安全漏洞，须在开发周期中做进一步修补。此外，尽管56%的受访者声称安全测试是应用程序开发过程中最重要的组成部分，但目前仍有39%的受访者没有对其应用和安全性采用开发人员商用测试工具。

信息技术研究和咨询公司451 Research 发展、开发运维及IT运营研发总监Donnie Berkholz指出：“随着开发运营继续向主流IT扩展，增强测试意识，确保安全正变得势在必行，这能增加IT行业的灵活性，同时也降低漏洞的负面影响。遗憾的是，大多数企业未能在软件生命周期之前开展全集成的综合安全测试，而待到产品运行时再考虑就为时已晚，甚至会影响到最关键的应用程序。”

Ixia端到端网络测试解决方案：从开发到功能及系统的全方位测试

如今企业业务需要能够检测网络和网络设备的稳定性、准确性和质量的全方位应用和安全测试解决方案。Ixia端到端网络测试解决方案可为各企业和服务提供商提供从产品开发到功能及系统的全方位测试。