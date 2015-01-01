亚信安全与成都市政府深化合作 携手打造中国“网络安全第一城”

6月7日，成都市人民政府与亚信安全签署《网络安全产业深化合作协议》。双方将深入合作，共同打造世界级网络信息安全产业基地，打造“网络安全第一城”。

6月7日，成都市人民政府与亚信安全签署《网络安全产业深化合作协议》。四川省委常委、成都市委书记范锐平，成都市委常委、秘书长王波，成都市委常委、副市长苟正礼，成都市政协副主席、成都天府新区党工委书记刘仆，亚信集团董事长田溯宁，宽带资本合伙人蒋健，亚信安全董事长何政，亚信安全副总裁刘东红等出席签约仪式。双方将深入合作，共同打造世界级网络信息安全产业基地，打造“网络安全第一城”。

成都市委书记范锐平表示：“网络安全是当前国家战略新兴产业之一，成都是信息产业国家高技术产业基地、中国软件名城、国家信息安全成果产业化基地，科技人才资源丰富，成都可以在优势基础上，构建以网络安全为核心的产业竞争力，打造国内领先、国际知名的“网络安全第一城”。”

亚信集团董事长田溯宁表示：“双方以各自优势资源为载体，以‘资本与产业打通、资本与资本打通、产业与产业打通、中国与国际打通‘为发展战略，促进产业资本体系构建，搭建产学研人才培养体系，建设具有全国影响力的标杆试点，助力成都打造世界级的网络安全产业基地。”

亚信安全董事长何政表示：“网络安全已成为国家战略。亚信安全将发挥技术和人才优势，推动中国网络安全技术发展和创新，同成都市一起打造网络安全产业生态。

据介绍，双方将在基金、人才、影响力、试点示范和产业集聚方面展开深入合作，具体合作内容包括：成立网络安全和人工智能产业母基金、建设网络安全人才培养体系、打造网络空间平安示范城市、提升成都网络安全品牌影响力、构建产业合作生态圈等，强强联合，占领未来网络安全制高点，共同打造“网络安全第一城”。