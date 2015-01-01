 亚信安全Deep Security首家支持品高云 无代理防毒助政企云客户高效防范云端威胁

亚信安全与品高云联合宣布，亚信安全服务器深度安全防护系统(Deep Security)将首家支持品高云。

近日，亚信安全与品高云联合宣布，亚信安全服务器深度安全防护系统(Deep Security)将首家支持品高云。政企客户可以在品高云内借助Deep Security的无代理防毒特性，针对虚拟化平台的网络攻击和数据窃取行为进行高效防御，进而构建更便捷、更安全、更可靠的云应用环境。

已通过Common Criteria EAL 4+ 认证的亚信安全 Deep Security 与品高云BingoCloudOS在兼容性、在客户虚拟机资源占用、业务漏洞修补、虚拟机密度，以及安全应用场景方案中通过了严格测试。具体包括Deep Security在BingoCloudOS 平台中的安装部署、Windows 虚拟机病毒实时扫描、无代理防火墙、深度包检测等功能。

【部署架构图】

测试结果证明，品高云平台与亚信安全 Deep Security具有良好的兼容性，可以满足虚拟机的无代理杀毒功能，实现云平台的防火墙功能，并对应用程序访问和黑客入侵攻击产生了有效防御。亚信安全 Deep Security部署后，服务器安全策略部署时间提高一倍以上，虚拟机密度上升30%以上，实现了品高云及其用户的投资回报率目标。

品高云产品总监邱洋表示：“在近期爆发的WannaCry勒索蠕虫病毒感染事件中，全球大量客户的虚拟化及云平台受到了巨大威胁，而亚信安全Deep Security通过IPS策略的更新，帮助用户成功阻挡了病毒的攻击。在此背景下，双方在云安全领域展开合作的意义重大。在亚信安全Deep Security的支持下，客户可以在品高云环境获得至关重要的‘无代理’防毒能力，实现云平台基本安全功能与专业安全产品的结合，为客户提供了自主可控、性能优良的安全云平台。”

亚信安全Deep Security “无代理”部署特性能帮助BingoCloudOS用户避免产生防毒风暴(AV Storm)，从而大幅提升虚拟机密度，拥有更具弹性部署和更快处理速度的云计算管理平台。另外，作为虚拟化专属的安全防护系统，亚信安全Deep Security还为虚拟化环境量身打造了虚拟补丁功能，通过Web应用层检测、IDS、IPS等深度检测包等安全功能可以有效发现和拦截APT攻击等高级网络威胁 。

亚信安全通用企业业务拓展总经理杨杨指出：“目前，企业纷纷从物理环境迁移至集物理、虚拟和云于一体的综合环境。与此同时，流窜于云网络中的病毒、木马、APT攻击对于企业的虚拟化和云业务构成了严峻的挑战。亚信安全是云与大数据安全的技术领导者，品高云则在政企云计算市场扮演着重要的角色，双方的合作将支持用户快速、便捷的获取优秀的云安全服务，这不仅使得Deep Security产品的泛化能力不断扩大，更能帮助客户更好的保护云业务与数据。”